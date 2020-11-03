Flamengo anuncia a renovação do contrato do lateral Matheuzinho: 'Mais um passo dado'

Integrado aos profissionais desde o início desta temporada, Matheuzinho ganhou um motivo para comemorar. Na tarde desta quarta-feira, o Flamengo anunciou a renovação e valorização do contrato do lateral-direito, que passa a ter vínculo até outubro de 2025 com o Rubro-Negro.

- É um sonho de criança jogar num grande clube do Brasil, hoje realizo esse sonho. É o maior time da América, hoje. Então, agradeço. Estou muito feliz, mais um passo dado e vamos que vamos, pois está cheio de campeonato este ano para a gente vencer - falou o jovem defensor. Matheuzinho tem 20 anos e chegou ao Flamengo em 2019, após destaque nas categorias de base do Londrina. Pelos profissionais do Rubro-Negro, já soma 12 partidas, com duas assistências. É o reserva imediato de Mauricio Isla.