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Flamengo anuncia a renovação do contrato do lateral Matheuzinho: 'Mais um passo dado'

Aos 20 anos, lateral-direito soma 12 partidas pelos profissionais do clube rubro-negro...
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Publicado em 

03 nov 2020 às 14:09

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 14:09

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Integrado aos profissionais desde o início desta temporada, Matheuzinho ganhou um motivo para comemorar. Na tarde desta quarta-feira, o Flamengo anunciou a renovação e valorização do contrato do lateral-direito, que passa a ter vínculo até outubro de 2025 com o Rubro-Negro.
- É um sonho de criança jogar num grande clube do Brasil, hoje realizo esse sonho. É o maior time da América, hoje. Então, agradeço. Estou muito feliz, mais um passo dado e vamos que vamos, pois está cheio de campeonato este ano para a gente vencer - falou o jovem defensor. Matheuzinho tem 20 anos e chegou ao Flamengo em 2019, após destaque nas categorias de base do Londrina. Pelos profissionais do Rubro-Negro, já soma 12 partidas, com duas assistências. É o reserva imediato de Mauricio Isla.
Recentemente, em outubro, o clube já havia acertado as renovações de outros três Garotos do Ninho: Daniel Cabral (volante), Ramon (lateral-esquerdo) e Natan (zagueiro), todos já integrados aos profissionais e que vêm ganhando um espaço significativo na equipe sob o comando do técnico Domènec Torrent.

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