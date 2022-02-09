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Flamengo anuncia a contratação de Fabrício Bruno: 'Agora sou Mengão'

Zagueiro deixou o Red Bull Bragantino e assinou com o Rubro-Negro até 2025. A sua apresentação será às 13h desta quarta-feira...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 09:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 09:31
O Flamengo anunciou a contratação de Fabrício Bruno na manhã desta quarta-feira em postagens nas redes sociais. O zagueiro será o novo camisa 15 do clube rubro-negro, que pagou cerca de R$ 15 milhões para tirá-lo do Red Bull Bragantino e assinar até dezembro de 2025.
- Fala, Nação, já cheguei e estou ansioso para encontrar vocês no Maracanã lotado. Vamos juntos. [...] Agora sou Mengão - disse o Fabrício Bruno, a ser apresentado ainda nesta quarta, às 13h, em coletiva virtual. > GALERIA: veja todas as 23 contratação da Era Landim
Fabrício Bruno estava no Bragantino desde 2020 e é um dos nomes mais consolidados na forma de jogo proposta desde que Mauricio Barbieri chegou ao time paulista. Já utilizou a braçadeira de capitão em algumas oportunidadese integrou a seleção da Copa Sul-Americana do ano passado, quando o Massa Bruta ficou com o vice-campeonato.
Ao todo, Fabrício somou 82 partidas e três gols pelo Braga, entre participações, além da Sul-Americana, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro.
Natural de Ibirité (MG), Fabrício Bruno fez sua estreia como profissional em 10 de abril de 2016, diante do Boa Esporte, quando ainda estava no Cruzeiro, clube que o revelou e o recrutou junto ao Desportivo Minas.
Fabrício Bruno ainda passou pela Chapecoense por empréstimo, mais precisamente entre 2017 e 2018, com um certo destaque, antes de retornar ao Cruzeiro em 2019. Deixou o clube mineiro rumo ao Bragantino após rescindir o seu vínculo e se comprometer a retirar a ação na Justiça contra a Raposa por conta de dívidas trabalhistas, que giravam em torno de R$ 3,5 milhões.
> Veja a tabela do Cariocão
Atualmente, o Flamengo conta com David Luiz, Rodrigo Caio (em recuperação), Gustavo Henrique e Léo Pereira para a zaga, além dos jovens da base, sendo Noga e Cleiton os mais utilizados ultimamente.
FICHA TÉCNICANome: Fabrício Bruno Soares de FariaNascimento: 12/02/1996Posição: ZagueiroAltura: 1,92 mPé preferencial: DestroClubes anteriores: Cruzeiro (2015-2016 e 2019), Chapecoense (2017-2018) e Red Bull Bragantino (2020-2021).
Crédito: FabrícioBrunojávestiuacamisadoFlamengo(Foto:FelipePatiño/CRF

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