Flamengo amplia maior período sem técnico na Era Landim e só deve ir à Europa com uma condição

O Flamengo já chega a 16 dias sem treinador, o que amplia e configura o maior tempo sem um técnico ao longo da gestão de Rodolfo Landim, ou seja, desde o início de 2019. Vice-presidente de futebol do clube e principal condutor das negociações iminentes, Marcos Braz já indicou que o período de fim de temporada é um trunfo em que o tempo não é desesperador, como em outras situações - é a primeira vez que terá que trocar de comandante em virada de ano. Conforme o LANCE! informou na última terça, Marcos Braz e Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, estão próximos de embarcar para Portugal (ideia inicial dita nos bastidores), o que deve ocorrer nos próximos dias, mas só com a seguinte condição: quando um nome já estiver engatilhado e em conversas mais adiantadas.

Como o "sonho" Jorge Jesus está distante e não demonstra o interesse de retornar enquanto permanecer empregado no Benfica, Carlos Carvalhal, do Braga-POR, e Vitor Pereira, do Fenerbahçe-TUR, são debatidos no clube e pintam como outras possibilidades. No entanto, as abordagens ainda não estão desenroladas ao ponto de iniciar uma negociação formal.

A princípio, Vitor Pereira não tem o interesse de trabalhar no futebol brasileiro. Já Carvalhal, alvo em 2020, antes da contratação de Domènec Torrent, já manifestou o desejo de treinar o Fla em algum momento, porém o valor da multa rescisória (10 milhões de euros, cerca de 63,1 milhões, segundo o jornal português "A Bola") é uma barreira atual para o Rubro-Negro, que estuda novas condições a serem oferecidas para o Braga antes de embarcar à Terrinha.

- Já tive contato com o Carvalhal há quase um ano atrás, não agora. Já tive, de fato, contato com ele uma vez, mas o Carvalhal tem contrato. Essa janela é um pouco diferente porque ainda está todo mundo com contrato, não é final de temporada - pontuou Braz, assim que Rodolfo Landim foi reeleito (e nada avançou de lá para cá).

Em tempo: os atletas do Flamengo se reapresentarão no Ninho do Urubu no dia 10 de janeiro, às 9h, para a temporada 2022 (veja mais aqui).

Confira os períodos sem técnico no Flamengo desde 2019:

- Da saída de Abel Braga ao anúncio de Jorge Jesus: 3 dias.

- Da saída de Jorge Jesus ao anúncio de Domènec Torrent: 14 dias.

- Da saída de Domènec Torrent ao anúncio de Rogério Ceni: 1 dia.