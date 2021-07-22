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Flamengo agradece ao Governo Federal e comemora volta do público: 'Noite inesquecível para o futebol'

Diante do Defensa y Justicia, na última quarta, Rubro-Negro atuou para pouco mais de 5 mil torcedores no Mané Garrincha, em Brasília...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 18:43

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 18:43
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de exatos 497 dias sem atuar com público, o Flamengo reencontrou a sua torcida no jogo da última quarta-feira, diante do Defensa y Justicia-ARG, eliminado nas oitavas de final da Libertadores após um imponente 5-1 no agregado favorável aos rubro-negros. E, nesta quinta, o clube fez uma postagem em agradecimento ao Governo Federal e vibrou com o primeiro jogo com torcedor no estádio - Mané Garrincha - desde o início da pandemia. - Foi uma noite inesquecível, não só para a torcida do Flamengo, mas, principalmente, para o futebol brasileiro. Com um trabalho em que seguimos todos os protocolos de segurança, a partida contra o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, se tornou um marco na volta do público aos estádios brasileiros, após quase 500 dias de arquibancadas vazias - postou o Rubro-Negro nas redes sociais, emendando:
- A festa no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, marcou o retorno gradativo daquele que é o principal artista dos estádios: o torcedor. Este sucesso só foi possível graças ao apoio que sempre tivemos do Governo Federal, do Governo de Brasília, da Conmebol e da fantástica Nação Rubro-Negra. A todos eles, nosso maior agradecimento. Vamos juntos seguir trabalhando pela alegria do torcedor, pelo fortalecimentos dos clubes e por um futebol brasileiro ainda mais vencedor.
+ GALERIA: veja imagens da festa da torcida do Flamengo no Mané Garrincha
O Flamengo atuou para cerca de 5.500 torcedores em Brasília, cujo governo local autorizou a presença do público mediante a restrições. Cabe destacar que Jair Bolsonaro, presidente da República, esteve presente no jogo de ontem, assim como Cláudio Castro, governador do Rio - e outros políticos.
Ambos ouviram pessoalmente da direção do Flamengo o lobby pela liberação das torcidas nos estádios. Mas é diretamente com a Prefeitura (Secretaria Municipal de Saúde), agora com relatórios acerca da experiência em Brasília e alguns ajustes, que a ideia voltará a ser debatida com afinco nos bastidores em prol da permissão local para que o jogo de volta das quartas da Libertadores seja com torcida no Maracanã, amparada à autorização da Conmebol.
+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento completo da Libertadores
O público em Brasília não foi o esperado pelo Flamengo, que aguardava cerca de 15 mil rubro-negros no Mané Garrincha. Acredita-se que, no Rio e com mais tempo para os flamenguistas se organizarem e adquirirem ingressos, haverá uma presença maciça do torcedor - dentro de uma liberação parcial, diga-se.
Agora, a Libertadores fica de lado na programação pois a próxima missão é pelo Campeonato Brasileiro. O rival da vez será o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Maracanã e pela 13ª rodada - confira a tabela completa aqui.

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