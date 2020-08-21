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futebol

Flamengo acumula prejuízo de quase R$ 200 mil em duelo contra o Grêmio

Nos dois jogos do Rubro-Negro no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o saldo negativo, sem a considerável receita da bilheteria, chega a R$ 370.973,00
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LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 17:00

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
No jogo contra o Grêmio, quarta última, o Flamengo arrancou um empate na reta final: 1 a 1, com gol de pênalti de Gabigol. E o duelo, pela quarta rodada do Brasileiro, deu prejuízo aos cofres do Flamengo - novamente. O borderô divulgado pela CBF apontou para o seguinte número negativo: R$ 187.661,90.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
A despesa operacional, como já esperado pela diretoria rubro-negra, foi o gasto mais significativo: uma quantia na casa dos R$ 55 mil a ser desembolsada. O prejuízo se dá muito pela ausência da receita da bilheteria - por conta das restrições ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus.Na estreia do Brasileirão, contra o Atlético-MG, o outro jogo que o Flamengo fez como mandante até aqui, o prejuízo foi um pouco inferior: R$ 183.311,10. Ao todo, o acúmulo do saldo negativo com os dois jogos chega a R$ 370.973,00.
Cabe destacar que o próximo jogo do Flamengo no Brasileiro será novamente no Maracanã. E será um clássico, contra o Botafogo, às 11h deste domingo, pela quinta rodada. O LANCE! transmitirá a partida em tempo real.

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