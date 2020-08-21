Flamengo acumula prejuízo de quase R$ 200 mil em duelo contra o Grêmio

No jogo contra o Grêmio, quarta última, o Flamengo arrancou um empate na reta final: 1 a 1, com gol de pênalti de Gabigol. E o duelo, pela quarta rodada do Brasileiro, deu prejuízo aos cofres do Flamengo - novamente. O borderô divulgado pela CBF apontou para o seguinte número negativo: R$ 187.661,90.

A despesa operacional, como já esperado pela diretoria rubro-negra, foi o gasto mais significativo: uma quantia na casa dos R$ 55 mil a ser desembolsada. O prejuízo se dá muito pela ausência da receita da bilheteria - por conta das restrições ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus.Na estreia do Brasileirão, contra o Atlético-MG, o outro jogo que o Flamengo fez como mandante até aqui, o prejuízo foi um pouco inferior: R$ 183.311,10. Ao todo, o acúmulo do saldo negativo com os dois jogos chega a R$ 370.973,00.