Flamengo acompanha definição sobre Eliminatórias, e convocações podem atrapalhar Ceni em 'pré-temporada'

Crédito: Marcelo Cortes / C.R. Flamengo

O departamento de futebol do Flamengo acompanha e aguarda a definição a respeito das próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, as quais estão ameaçadas pelo agravamento da pandemia do coronavírus do Brasil e na América do Sul. Existe a possibilidade dos jogos serem mantidos com a convocação só de atletas que já atuam no continente, o que, se confirmado, resultará em uma série de desfalques para o Rubro-Negro no fim do mês.

A definição deve ocorrer nesta sexta-feira, em reunião entre o Conselho da Conmebol e representantes da Fifa, conforme publicou o "Globoesporte". Se confirmada a restrição para convocar atletas que já estão na América do Sul, jogadores do Flamengo "entram em peso" como candidatos ao técnico Tite.AS ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS EM RISCO?​No Reino Unido, por exemplo, está proibida a entrada de qualquer estrangeiro que esteve ou passou por qualquer um dos países determinados pelo governo local, incluindo os 10 países da Conmebol, nos 10 dias anteriores. No caso de cidadão britânico, irlandês ou residente do Reino Unido, caso dos atletas que atuam na Premier League, deve ficar em quarentena em um hotel por 10 dias.

Alguns clubes ingleses já se posicionaram contra a liberação de atletas nestas condições com a liga nacional e competições europeias em andamento. Nesta quarta, Jurgen Klopp sinalizou que o Liverpool (ING) terá e fará a opção de não liberar seus jogadores para países que integram a lista de países citada acima.

O goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino são dois nomes frequentes nas convocações de Tite, e podem ser dois de muitos impedidos de atuar pelo Brasil em março, caso as rodadas sejam confirmadas. As partidas da Seleção Brasileira contra as seleções da Colômbia, em Barranquilla, e da Argentina, em Recife, estão agendadas para os dias 26 e 30 de março, respectivamente.QUEM DO FLAMENGO ESTÁ NO RADAR

Nos últimos anos, o técnico Tite convocou uma série de atletas do Flamengo. O zagueiro Rodrigo Caio e o meia Everton Ribeiro deixaram boas impressões, mas não são os únicos no radar da Seleção Brasileira. Gabriel Barbosa, Filipe Luís e Gerson são acompanhados pela comissão técnica e podem pintar na lista caso a convocação das Eliminatórias restrita à América do Sul seja confirmada.

O meia Arrascaeta, do Uruguai, e o lateral-direito Maurício Isla, do Chile, também são nomes certos para as convocações das respectivas seleções.O "PREJUÍZO" PARA O RUBRO-NEGRO

A apresentação do grupo principal do Flamengo - o qual inclui os jogadores destacados acima - está marcada para o próximo dia 15. As possíveis convocações para a Seleção Brasileira e de outros países vai tirar os atletas de duas rodadas da Taça Guanabara - a sexta e a sétima, em 26 e 31 de março.