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futebol

Flamengo aciona o STJD para jogar com público no Maracanã no Brasileirão

Departamento jurídico do clube trabalhar para liberar o retorno da torcida nos jogos como mandante do Flamengo, no Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 13:15

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 13:15

Crédito: Divulgação/Flamengo
O Flamengo tenta no Superior Tribunal de Justiça Desportiva a liberação para voltar a atuar com público no Maracanã, nos jogos do Campeonato Brasileiro. O departamento jurídico enviou ao STJD uma Medida Inominada, e agora aguarda os próximos passos. A informação foi inicialmente publicada pelo "ge".
Na última semana, após uma série de interações entre dirigentes do clube e o prefeito Eduardo Paes (PSD), a Prefeitura do Rio de Janeiro deu aval para o Maracanã receber 10% de sua capacidade total, cerca de 7 mil torcedores. Com base nisso e nos demais protocolos de segurança estabelecidos no município, o Flamengo entende que pode atuar com o público e solicita a liberação da CBF.+ Confira a classificação e os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão!Com Estados em distintas situações no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e estágios da vacinação, o Campeonato Brasileiro, por ora, está sendo realizado sem a presença de torcedores nos estádios, assim como a Copa do Brasil, torneio pelo qual o Flamengo enfrenta o ABC nesta quinta-feira, em Natal.
Na Libertadores, por outro lado, já é possível atuar com públco. Foi o caso da partida entre Flamengo e Defensa y Justicia (ARG), nas oitavas de final, assim como será no próximo dia 11, contra o Olímpia (PAR). Mesmo com a liberação da Prefeitura, a diretoria da Gávea preferiu levar o confronto novamente para Brasília, onde 30% da capacidade do Mané Garrincha está liberada para o jogo.

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