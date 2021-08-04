Flamengo aciona o STJD para jogar com público no Maracanã no Brasileirão

O Flamengo tenta no Superior Tribunal de Justiça Desportiva a liberação para voltar a atuar com público no Maracanã, nos jogos do Campeonato Brasileiro. O departamento jurídico enviou ao STJD uma Medida Inominada, e agora aguarda os próximos passos. A informação foi inicialmente publicada pelo "ge".

Na última semana, após uma série de interações entre dirigentes do clube e o prefeito Eduardo Paes (PSD), a Prefeitura do Rio de Janeiro deu aval para o Maracanã receber 10% de sua capacidade total, cerca de 7 mil torcedores. Com base nisso e nos demais protocolos de segurança estabelecidos no município, o Flamengo entende que pode atuar com o público e solicita a liberação da CBF.+ Confira a classificação e os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão!Com Estados em distintas situações no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e estágios da vacinação, o Campeonato Brasileiro, por ora, está sendo realizado sem a presença de torcedores nos estádios, assim como a Copa do Brasil, torneio pelo qual o Flamengo enfrenta o ABC nesta quinta-feira, em Natal.