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Flamengo acerta patrocínio de R$ 3,5 milhões com a Moss; veja detalhes do acordo e saiba mais sobre a empresa

Maior plataforma de créditos de carbono do mundo, empresa ocupará o espaço do meião até dezembro de 2021. VP de Marketing celebra acordo: 'Estamos muito otimistas'...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 13:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Atualmente com quatro espaços livres no uniforme e muita pressão sob o departamento de marketing, o Flamengo acertou um novo acordo de patrocínio para a temporada 2021. A parceira será a empresa Moss, a maior plataforma de créditos de carbono do mundo.
O contrato terá duração até dezembro de 2021 e envolve um investimento de R$ 3,5 milhões por parte da Moss. A marca da empresa aparecerá no meião dos jogadores do Flamengo e no ônibus oficial que transporta os atletas, além dos canais oficiais do clube nas redes sociais.
+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoApesar de assinado, o contrato com a Moss ainda será submetido ao Conselho de Administração do Flamengo para a aprovação oficial. Apenas depois disso, o clube anunciará o acordo oficialmente. Mesmo assim, Gustavo de Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Rubro-Negro, já falou sobre o novo patrocínio e ressaltou a questão social de apoiar uma causa importante para o planeta.
- Estamos muito otimistas com esta parceria. Além do aspecto financeiro, com a celebração de um contrato importante em um período de pandemia como o que estamos vivendo, temos ainda o Flamengo, mais uma vez, se posicionando na vanguarda social, como um dos primeiros clubes do mundo a assumir o compromisso de neutralização de emissões de carbono. É uma parceria que vai ajudar na divulgação de um grande trabalho em prol do nosso planeta - disse Gustavo de Oliveira.
+ Veja mais notícias do Flamengo
SAIBA MAIS SOBRE A MOSS
Fundada no primeiro trimestre de 2020, a Moss é uma fintech que vende créditos de carbono em plataformas on-line e reverte os recursos para projetos de preservação da Amazônia. A Moss desenvolveu uma plataforma que converte créditos de carbono em tokens (chamados MCO2), que são distribuídos em serviços de compra e venda de criptomoedas. Quem compra esse crédito pode revendê-lo ou usá-lo para ser revertido em ações de preservação na Amazônia.
No total, mais de US$ 10 milhões já foram direcionados a projetos como o Ituxi, que ocupa uma área com extensão maior do que a da cidade de São Paulo. Com a parceria, além do investimento, o Flamengo irá compensar as emissões do time de futebol e se tornará o maior clube carbono neutro do mundo.
- Temos em nosso território a maior floresta tropical do globo e uma série de desafios para preservá-la. Um deles é mostrar para as pessoas que querem ajudar a Amazônia que é possível fazer isso de forma segura e prática por meio da compra de créditos de carbono. Nada melhor do que uma parceria com o Flamengo e sua imensa torcida para dar visibilidade a isso - afirmou Luis Adaime, fundador e CEO da Moss.

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