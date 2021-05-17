Flamengo acerta com novo patrocinador para o futebol

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo acertou com mais um patrocinador para o futebol do clube. A parceria com a ABC da Construção, rede varejista de materiais de acabamento para construção, foi anunciada nesta segunda-feira. A empresa passará a estampar o calção do uniforme rubro-negro. O contrato, válido até dezembro de 2021, ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração.

Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing, falou sobre o acordo, revelando que o clube terá remuneração fixa e variável com a parceria.

- A Rede ABC da Construção chega para ocupar o último espaço ainda disponível no nosso uniforme. O modelo de negócio que desenhamos com eles é o que buscamos para o Flamengo de hoje. Temos uma remuneração garantida e vamos receber uma variável em cima do que for vendido via canais do Flamengo. Isto é a prova do grande interesse do mercado pelas nossas plataformas digitais além, é claro, da força da fantástica Nação Rubro-Negra. Agora, aguardamos a aprovação do contrato pelo nosso Conselho de Administração para começarmos a trabalhar - explicou o diretor do Flamengo.Ainda em 2021, o departamento de marketing do Flamengo fechou os acordos com outros três patrocínios para o futebol: Moss, Mercado Livre e Havan. Sobre a ABC da Construção

A ABC da Construção é hoje uma das maiores redes do setor de acabamentos para obras no Brasil. Com mais de 60 anos, o empreendimento conta com mais de 150 lojas expositivas, atacarejo e e-commerce, vendendo por ano, em torno de 5 milhões de metros quadrados de revestimentos para 240 mil clientes.