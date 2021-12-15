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Flamengo acerta a contratação de Gisseli, que comemora: 'Objetivo é construir uma linda história no clube'

Gisseli tem 20 anos e soma convocações para a Seleção Brasileira; pela equipe sub-17, inclusive, foi campeã do Sul-Americano...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 13:41

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 13:41

O ano não acabou, mas a equipe feminina do Flamengo já começa a receber reforços para 2022. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação da lateral-esquerda Gisseli, que atuou pelo Grêmio nos últimos três anos. De acordo com o Rubro-Negro, ela se apresentará em janeiro, na pré-temporada.> Entenda por que o Flamengo abriu conversas pelo atacante Matías Arezo- Estou feliz demais por saber que vou vestir o Manto Sagrado e a minha expectativa é a melhor possível. Quero poder ajudar a equipe de alguma maneira, fazer meu trabalho com muita dedicação e conquistar muitos títulos pelo Flamengo. O objetivo é construir uma linda história no clube - disse a jogadora, ao site oficial do Flamengo.
Gisseli tem 20 anos e soma convocações para a Seleção Brasileira. Ela, inclusive, esteve presente em jogos da equipe Sub-20 e chegou a disputar o Sul-Americano Sub-17, onde se sagrou campeã, e o Mundial da categoria.
Crédito: GisseliéseapresentaráaoFlamengoemjaneiro(Foto:Divulgação/Flamengo

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