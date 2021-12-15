Flamengo acerta a contratação de Gisseli, que comemora: 'Objetivo é construir uma linda história no clube'

O ano não acabou, mas a equipe feminina do Flamengo já começa a receber reforços para 2022. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação da lateral-esquerda Gisseli, que atuou pelo Grêmio nos últimos três anos. De acordo com o Rubro-Negro, ela se apresentará em janeiro, na pré-temporada.> Entenda por que o Flamengo abriu conversas pelo atacante Matías Arezo- Estou feliz demais por saber que vou vestir o Manto Sagrado e a minha expectativa é a melhor possível. Quero poder ajudar a equipe de alguma maneira, fazer meu trabalho com muita dedicação e conquistar muitos títulos pelo Flamengo. O objetivo é construir uma linda história no clube - disse a jogadora, ao site oficial do Flamengo.