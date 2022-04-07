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Flamengo acerta a 16ª saída de jogador em 2022; mais negociações devem ocorrer na temporada

Noga e Ramon foram os últimos atletas presentes na lista de despedidas do Fla...
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Publicado em 

07 abr 2022 às 06:05

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 06:05

A semana turbulenta no Flamengo, com divergências entre elenco, departamento de futebol e comissão técnica, não impediu que o clube negociasse a saída de dois jovens revelados no Ninho do Urubu: Gabriel Noga acertou a sua saída para o Atlético-GO e Ramon, ainda a ser oficializado, está a caminho do Red Bull Bragantino. Ambos os acertos são por empréstimo até dezembro. Outro jogador que estava no sub-20 recentemente também saiu há pouco. Trata-se do atacante Thiaguinho, que acertou com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, em março. Já meia Yuri de Oliveira e o goleiro de João Fernando foram liberados para procurar novos clubes logo após a participação do time alternativo no atual Campeonato Carioca, encorpando a barca.
E, sem espaço com Paulo Sousa, Renê e Isla são duas cartas fora do baralho e que podem ser os próximos na lista de saídas em 2022. Os dois têm contrato até o fim deste ano, assim como o goleiro Diego Alves, que também tem o futuro incerto quanto ao restante da temporada, já que se tornou a terceira opção no plantel.
Antes de Ramon e Noga, o Flamengo havia firmado a saída de Michael, vendido ao Al-Hilal; Kenedy, devolvido ao Chelsea; César e Bruno Viana, com contratos encerrados; Bill, João Lucas, Max e Piris da Motta, negociados em definitivo; e Hugo Moura, Vitor Gabriel e Gabriel Batista, emprestados a Athletico, Juventude e Sampaio Corrêa, além dos já citados Thiaguinho, Yuri e João Fernando.
Por outro lado, o Fla contratou Marinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas e Santos, todos inscritos na fase de grupos da Libertadores, por exemplo.
Crédito: RamondeixouoFlamengorumoaoRedBullBragantino(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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