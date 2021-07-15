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Flamengo aceita proposta, e Hugo Moura fica perto de se transferir para o futebol europeu

Volante será emprestado por 12 meses ao Lugano, da Suíça, a pedido do técnico Abel Braga...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 17:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está próximo de acertar a saída de mais um jogador do elenco. Após receber proposta de empréstimo pelo volante Hugo Moura na última semana, o Rubro-Negro aceitou as condições e deu sinal verde para o Lugano, da Suíça, seguir as tratativas com o atleta. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, a negociação está adiantada e a assinatura do contrato depende apenas da viagem e dos exames médicos.
+ Fla enfrentará o Defensa y Justicia em Brasília com cerca de 15 mil pessoasComandado pelo técnico Abel Braga, o Lugano deseja ter Hugo Moura por empréstimo de 12 meses, sem compensação financeira, mas com opção de compra ao término do vínculo. O treinador trabalhou com o volante em 2019, nos tempos de Flamengo, e foi ele quem promoveu do jogador para o time profissional rubro-negro.
Com 23 anos, Hugo Moura tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Na temporada atual, ele soma 20 partidas e um gol marcado, no clássico contra o Botafogo pela Taça Guanabara. No ano passado, ele esteve emprestado ao Coritiba e, apesar do rebaixamento, foi um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
O volante, no entanto, perdeu espaço no elenco rubro-negro nas últimas semanas. Os motivos são o retorno de Piris da Motta e a chegada de Renato Gaúcho, que deve voltar a utilizar Willian Arão como primeiro volante. Além deles, o Flamengo também conta com João Gomes, Thiago Maia e Diego Ribas para o setor do meio-campo.

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