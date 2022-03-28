Flamengo abre venda de ingressos para primeiro jogo da final do Carioca; veja mais informações!

O Flamengo enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h40 no Maracanã, e os ingressos para a torcida rubro-negra estão à venda a partir desta segunda, das 9h às 14h apenas para sócios-torcedores pela internet, e, posteriormente, para o público geral online e nos pontos de venda físicos. As entradas custam entre R$ 24 e R$ 300. Veja todas as informações divulgadas pelo clube abaixo!Os torcedores que comprarem ingressos pela internet para a decisão deverão realizar a retirada do ingresso físico em um dos pontos de troca. Já os sócios-torcedores com cartão-ingresso ativo deverão realizar o acesso com o respectivo cartão. Vale destacar que os maiores de 18 anos deverão apresentar o comprovante físico ou digital da carteira de imunização contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante). Veja as informações

Horários de venda:28/03 (09h) - Maior do Mundo 28/03 (10h) - Mais Querido 28/03 (11h) - Sempre Contigo 28/03 (12h) - Jogamos Juntos 28/03 (13h) - Onde Estiver28/03 (14h) - Nação Jr. / Público geral online / Pontos de venda físicos (abertura de vendas para equipe visitante)30/03 (17h) - Encerramento das vendas on-line

Valores:NorteSócio-torcedor: R$24,00Inteira: R$60,00 (R$30,00)

Leste Superior (Misto)Sócio-torcedor: R$24,00Inteira: R$60,00 (R$30,00)

Leste Inferior (Misto)Sócio-torcedor: R$36,00Inteira: R$90,00 (R$45,00)

Oeste (Misto)Sócio-torcedor: R$36,00Inteira: R$90,00 (R$45,00)

Maracanã Mais (Misto)Sócio-torcedor: R$165,00Inteira: R$300,00 (R$187,50)

Sul (VISITANTE)Sócio-torcedor: R$24,00Inteira: R$60,00 (R$30,00)

A presença de público no estádio está restrita às pessoas que apresentarem comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante). Os torcedores que comprarem ingressos pela internet deverão realizar a retirada do ingresso físico em um dos pontos de troca. Já os sócios-torcedores do Nação com cartão-ingresso ativo deverão realizar o acesso com o respectivo cartão. Como a partida é um clássico do Campeonato Carioca, o Pacote Maracanã Temporada 2020 não será válido para o confronto. Além disso, não será possível acessar o estádio com o voucher gerado no momento da compra, sendo obrigatório realizar a retirada do ingresso físico - exceto sócios-torcedores do Nação com cartão-ingresso ativo, que deverão realizar o acesso com o respectivo cartão.

COMPRA E TROCA DE INGRESSOS PARA COMPRA E RETIRADA DOS INGRESSOS, O TITULAR DA COMPRA (DONO DO LOGIN) DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: - Voucher impresso, preenchido e assinado (APENAS PARA TROCA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET); - Documento oficial e original de identificação com foto e CPF; - Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver); - MAIORES DE 18 ANOS DEVERÃO APRESENTAR o comprovante físico ou digital da carteira de imunização contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).

NÃO HAVERÁ RETIRADA POR TERCEIROS, SOMENTE O TITULAR DA COMPRA PODERÁ REALIZAR A RETIRADA DOS INGRESSOS.

Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá fazer a retirada de todos os ingressos no mesmo momento e será obrigatório levar os comprovantes de vacinação impressos de todos os demais portadores contidos no voucher, além de todos os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s). IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Para retirada de quaisquer gratuidades também será necessária a apresentação de uma cópia da Carteira de imunização contra a COVID-19, que ficará retida no momento da troca. Além disso, todos deverão estar presentes para fazer a retirada dos ingressos. Para informações de meia-entrada, confira a descrição do evento no site flamengo.superingresso.com.br ou no site mengo.com.br. Pontos de troca e venda de ingressos:

Maracanã – Bilheteria 04

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 19h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 19h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h até o fim do primeiro tempo.

Gávea (Sócios do clube)

Avenida Borges de Medeiros, n°997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 19h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 19h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Gávea (Externo)

Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 19h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 19h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Gávea (Externo)

Rua Ministro Raul Machado, próximo à Praça Nossa Senhora Auxiliadora.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 19h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 19h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Lojas oficiais do Flamengo:

Espaço Rubro-Negro (Gávea)

Avenida Borges de Medeiros, n°997, Lagoa, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 19h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 19h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Nação Rubro-Negra (Downtown)

Avenida das Américas nº500, Barra, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Via Parque)

Avenida Ayrton Senna nº3000, Barra, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Loja Nação Rubro-Negra (Rodoviária)

Avenida Francisco Bicalho, 01, Loja 4, setor 1B, Setor de Embarque- Santo Cristo - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Quitanda)

Rua da Quitanda, nº87 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 19h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 19h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)

Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América 2)

Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso nº402 - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Norte Shopping 2)

Av. Dom Helder Câmara, nº5474 Loja 713, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro Madureira (Shopping Madureira)

Estrada do Portela, nº222, 3º piso – Madureira, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Park Jacarepaguá)

Estrada de Jacarepaguá, nº6069, Loja 120 A/B – Anil, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Via Brasil)

Rua Itapera, 500, Loja 329, Irajá, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Ilha Plaza Shopping)

Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Jardim Carioca, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)

Rua Quinze de Novembro, nº8, Niterói – RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Partage Shopping São Gonçalo)

Avenida Presidente Kennedy, 425 - Salão Comercial 340, 3° piso/L3 - Centro - São Gonçalo - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Grande Rio)

Rua Maria Soares Sendas, n°111, Parque Barreto, São João de Meriti - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Unigranrio)

Rua Professor José de Souza Herdy, 1216 - Duque de Caxias – RJ

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Bangu Shopping)

Rua Fonseca, n°240, Bangu, Rio de Janeiro – RJ

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro Campo Grande (ParkShopping)

Estrada do Monteiro, n°1200, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu)

Av. Abílio Augusto Távora, n°1111, Luz, Nova Iguaçu – RJ

Dia 28/03/2022 - Horário de 14h às 20h.

Dia 29/03/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 30/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Fique atento, pois alterações podem ocorrer de acordo com a organização do evento e das autoridades competentes.