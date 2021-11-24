Flamengo abre venda de ingressos para partida contra o Ceará; saiba os preços

Começou a venda de ingressos para a partida entre Flamengo e Ceará, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima terça-feira, às 20h, no Maracanã. O ingresso mais barato está disponível por R$ 20,00 para sócios-torcedores e R$ 40,00 (inteira) para público geral.> Com todo elenco à disposição, Flamengo faz primeiro treino em MontevidéuO Flamengo informou que os pontos de venda físicos começarão a funcionar na sexta-feira (26), às 10h. Contudo, estes pontos, bem como os locais de retirada de ingressos comprados pela internet, ainda serão divulgados pelo clube.

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Também vale destacar que o torcedor maior de 18 anos deverá apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante). Desta vez, no entanto, não será necessário validar a carteira de vacinação online. Já os torcedores menores de 18 anos poderão acessar o estádio independentemente do comprovante vacinal (clique aqui e efetue sua compra).VEJA A NOTA OFICIAL DO FLAMENGO COM AS INFORMAÇÕES

Horários de abertura de vendas de cada plano:23/11 (10h) - Pacotes23/11 (14h) - Maior do Mundo / +Paixão / Paixão23/11 (18h) - Mais Querido / +Amor24/11 (10h) - Sempre Contigo / Amor / +Raça24/11 (16h) - Jogamos Juntos / Raça24/11 (18h) - Onde Estiver25/11 (10h) - Nação Jr. / Público geral on-line26/11 (10h) - PDV's30/11 (15h) - Encerramento das vendas.

Valores:

Setor NorteSócios-torcedores: R$20,00Público Geral: R$40,00 (meia R$ 20,00)

Setor Leste Inferior Sócios-torcedores: R$40,00Público Geral: R$80,00 (meia R$ 40,00)

Setor Maracanã MaisSócios-torcedores: R$132,50Público Geral: R$200,00 (meia R$ 132,50)

Atenção: os ingressos de público geral comprados pela internet terão uma taxa de conveniência de 10% do valor da entrada.

Veja os documentos necessários para efetuar a compra nas bilheterias ou para realizar a troca dos ingressos comprados pela internet (caso a retirada seja necessária):- Voucher gerado no momento da compra, impresso, preenchido e assinado (APENAS PARA TROCA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET);- Documento de identificação original e com foto;- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);- ORIGINAL E CÓPIA do comprovante de vacinação com as duas doses (ou dose única) da vacina contra Covid-19.

IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. A retirada por terceiros não será permitida. No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, o torcedor deverá apresentar os documentos originais para retirada de gratuidades, além do original e da cópia da caderneta de vacinação. Reforçamos que eventuais informações falsas serão passíveis de punições legais, de acordo com a legislação brasileira. Pontos de retirada de ingressos comprados pela internet: serão divulgados em breve.

Pontos físicos de venda de ingressos: serão divulgados em breve.

Caso necessário, alterações podem ser realizadas pela organização do evento.