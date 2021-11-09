Flamengo abre venda de ingressos para a partida contra o Bahia

Crédito: Gilvan Souza/Flamengo

O Flamengo enfrenta o Bahia nesta quinta-feira, às 19h, e os ingressos já estão à venda. Para esta partida, válida pela 31ª rodada do Brasileirão, o torcedor terá a opção de comprar as entradas em pontos de venda físicos, após um longo período de comercialização exclusiva pela internet por conta da pandemia do corornavírus. Os ingressos estão custando a partir de R$ 60. Veja mais abaixo!Para efetuar a compra do ingresso nos pontos de venda físicos, o torcedor totalmente vacinado, ou seja, aquele que possuir as duas doses (ou dose única, de acordo com o fabricante) tomadas com 14 dias de antecedência em relação à partida em questão, também deverá, obrigatoriamente, cadastrar o comprovante de vacinação no site validaevento.com.br.

Caso o torcedor não esteja de acordo com a vacinação mencionada acima, ele deverá realizar um teste de Antígeno em um dos laboratórios da rede credenciada, com no máximo 48h de antecedência à partida. As unidades habilitadas para realização do exame podem ser conferidas no mesmo site acima. Também vale ressaltar que os mesmos prazos deverão ser respeitados para futuras partidas, de acordo com suas respectivas datas de realização.

Nos casos de realização de teste de Antígeno, os usuários também deverão validar a entrada no site validaevento.com.br, sem a necessidade de enviar a carteira vacinal. Reforçamos que o prazo para liberação do exame na base de dados do nosso parceiro é de até três horas. Estas validações serão conferidas no momento da compra na bilheteria, para permitir a liberação do ingresso.Confira todas informações divulgadas pelo Flamengo sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Bahia, nesta quinta-feira, no Maracanã:

Valores:

NorteSócio-torcedor e meia-entrada: R$30,00Inteira: R$60,00

Leste InferiorSócio-torcedor e meia-entrada: R$40,00Inteira: R$80,00

Maracanã MaisSócio-torcedor e meia-entrada: R$132,50Inteira: R$200,00

Atenção: os ingressos de público geral comprados pela internet terão uma taxa de conveniência de 10% do valor da entrada.

Confira a seguir como adquirir o ingresso para a partida pela internet: 1. Acesse o site de venda (clique aqui) no horário de abertura do seu plano;2. Faça o login com o seu usuário ou crie um novo;3. Clique na partida em questão;4. Selecione o setor desejado e a quantidade de ingresso(s);5. Inclua o portador de cada ingresso;6. Clique em “Concluir Reserva”;7. Escolha onde e quando deseja fazer a retirada do seu ingresso;8. Confirme que está ciente dos termos e das condições de compra para essa partida;9. Realize o pagamento com cartão de crédito;10. Após a confirmação da compra, imprima o(s) voucher(s) para troca de ingressos. Não será permitida a entrada no estádio com cartão-ingresso do Nação. Após receber o voucher com a confirmação da compra, o torcedor deverá, obrigatoriamente, retirar o ingresso físico em um dos pontos de troca. Fique atento, pois, desta vez, você deverá escolher previamente o local e a data da retirada do seu ingresso.

Veja os documentos necessários para efetuar a compra nas bilheterias ou para realizar a troca dos ingressos comprados pela internet:

- Voucher gerado no momento da compra, impresso, preenchido e assinado (APENAS PARA TROCA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET);- Documento de identificação original e com foto;- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);- O mesmo comprovante de vacinação contra Covid-19 utilizado para validação online no www.validaevento.com.br, com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante), tomadas até o dia 28/10/2021 (14 dias antes da realização do evento), ou teste de Antígeno negativo (não reagente), realizado em um dos laboratórios da rede credenciada entre as 15h do dia 09/11/2021 e as 15h do dia 11/11/2021.

Informamos que aqueles que realizarem o teste de Antígeno só poderão retirar o ingresso após o resultado do exame constar na nossa base de dados. O prazo para conclusão do procedimento pode levar até três horas.

IMPORTANTE: de acordo com o Decreto Municipal, fica estabelecido que “o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, com manifesto de concordância de participação e após ter sido testado negativo nas 48 horas anteriores ao evento, por meio de pesquisa do antígeno de SARS-CoV-2 por swab”.

A retirada por terceiros não será permitida. No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, o torcedor deverá apresentar os documentos originais para retirada de gratuidades, além do original e da cópia da caderneta de vacinação, que ficará retida.

Reforçamos que eventuais informações falsas serão passíveis de punições legais, de acordo com a legislação brasileira. Além disso, caso o torcedor compre mais de um ingresso, serão gerados vouchers individuais para cada portador. O ingresso indicado no voucher deverá, obrigatoriamente, ser retirado, apresentando toda a documentação exigida, individual e nominalmente.

Informamos também que todo o custo envolvido e eventuais deslocamentos até o estádio Maracanã serão de responsabilidade do torcedor. Desta forma, aquele que efetuar a compra se responsabiliza pelo custo caso ele não esteja apto a retirar o ingresso. O Flamengo não assumirá estes custos e o valor do ingresso não será reembolsado, uma vez que o mesmo não poderá ser recolocado à venda.

Pontos de retirada de ingressos comprados pela internet:

Maracanã - Bilheteria 2Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.

Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do clubeAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 16h00.

Gávea - Bilheteria externaRua Ministro Raul Machado, próximo à Praça Nossa Senhora Auxiliadora.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 16h00.

Gávea - Bilheteria externa – Somente GratuidadePraça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.

SambódromoRua Comandante Maurity, s/n - Próximo à saída do metrô da Praça OnzeDia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.

Shopping Nova AméricaEstacionamento / Entrada Azul, próximo ao acesso C.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.

DowntownEstacionamento próximo a Americanas Express.Avenida das Américas nº500 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 16h00.

Via ParqueLoja ao lado do espaço rubro negro.Avenida Ayrton Senna nº3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 16h00.

Caminho NiemeyerRua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro - Niterói – RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 16h00.

Espaço Rubro-Negro (Partage Shopping São Gonçalo)Avenida Presidente Kennedy, 425 - Salão Comercial 340, 3° piso/L3 - Centro - São Gonçalo - RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 16h00.Veja abaixo os pontos de venda físicos disponíveis para a partida contra o Bahia:

Maracanã - Bilheteria 1Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 14h00.

Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do clubeAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 15h00.

Gávea - Bilheteria externaPraça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 15h00.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)Av. Pastor Martin Luther King Junior, nº126, Bloco 1 Loja C - 1º piso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 15h00.

Nação Rubro-Negra (Downtown)Avenida das Américas, nº500 - Bloco 3 loja 114 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 15h00.

Espaço Rubro-Negro (Quitanda)Rua da Quitanda, nº87 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 15h00.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)Rua Quinze de Novembro, nº8 - Espaço comercial 155 - Niterói - RJ.Dia 09/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 10/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 11/11/2021 – Horário de 10h00 às 15h00.