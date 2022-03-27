Flamengo abre negociação para emprestar zagueiro ao Atlético-GO

Depois de reforçar o setor defensivo para a temporada de 2022, o Flamengo pode emprestar Gabriel Noga ao Atlético-GO. O clube da Série A do Brasileirão demonstrou interesse no atleta e a negociação pelo empréstimo até o fim do ano está em andamento, como publicou o portal "ge" e confirmou o LANCE!.Hoje com 20 anos, Gabriel Noga está integrado ao elenco profissional do Flamengo e recebeu oportunidades no início do Campeonato Carioca, disputando quatro rodadas. Sua estreia no time principal foi em 2020. Nas divisões de base, Noga foi capitão e tem passagens pela Seleção Brasileira.