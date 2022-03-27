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Flamengo abre negociação para emprestar zagueiro ao Atlético-GO

Diretorias de Flamengo e Atlético-GO estão em negociação e Gabriel Noga, formado no Ninho do Urubu, pode ser emprestado até o final desta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 17:55

Publicado em 27 de Março de 2022 às 17:55

Depois de reforçar o setor defensivo para a temporada de 2022, o Flamengo pode emprestar Gabriel Noga ao Atlético-GO. O clube da Série A do Brasileirão demonstrou interesse no atleta e a negociação pelo empréstimo até o fim do ano está em andamento, como publicou o portal "ge" e confirmou o LANCE!.Hoje com 20 anos, Gabriel Noga está integrado ao elenco profissional do Flamengo e recebeu oportunidades no início do Campeonato Carioca, disputando quatro rodadas. Sua estreia no time principal foi em 2020. Nas divisões de base, Noga foi capitão e tem passagens pela Seleção Brasileira.
Contudo, a concorrência no setor defensivo é grande. Já com David Luiz, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio no elenco, o Flamengo trouxe dois nomes para a posição em 2022: Fabrício Bruno e Pablo. Além deles, Filipe Luís tem atuado como terceiro homem de defesa no sistema de Paulo Sousa.
Crédito: GabrielNogaéumdosdestaquesdasdivisõesdebasedoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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