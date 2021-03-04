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futebol

Flamengo abre conversas pela renovação do meia Gerson

Diretoria da Gávea procurou Marcão, pai do camisa 8, para iniciar as negociações...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 16:45
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Titular absoluto nas últimas duas temporadas pelo Flamengo, e destaque nos vários títulos conquistados pelo clube, Gerson teve sua renovação de contrato colocada em pauta. A diretoria abriu as conversas com Marcão, pai do atleta, a fim de prorrogar o vínculo do jogador. O atual contrato é válido até dezembro de 2023, e a intenção é de garantir o camisa 8 por, pelo menos, mais um ano.
A informação sobre o início das tratativas foi publicada inicialmente pelo "Globoesporte" e confirmada pelo LANCE!. A negociação está em estágio inicial.
A negociação pela renovação inclui um reajuste salarial e da multa rescisória de Gerson que, com 23 anos, é um potencial alvo de clubes do exterior. A rescisão atual estipulada em contrato é de 70 milhões de euros (R$ 471 milhões hoje).A diretoria do Flamengo, desde o fim de 2019, negociou e conseguiu renovar com a maioria dos titulares e atletas importantes nas conquistas do Carioca, Libertadores e Brasileirão daquele ano, que foram seguidas de outros títulos.
Gerson, Rodrigo Caio, Filipe Luís e Arrascaeta - todos contratados em 2019 - são os atletas que não tiveram os vínculos prorrogados com o clube desde então.
Contratado pelo Flamengo em julho de 2019, Gerson rapidamente tornou-se uma das referências da equipe. São 93 partidas, seis gols e seis títulos: Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Libertadores, Carioca e dois Brasileiros.
No radar da Seleção Brasileira, do técnico Tite, Gerson não tem propostas para deixar o Flamengo neste momento. Ao longo de 2020, Nice, da França, Tottenham, da Inglaterra, e Borussia Dortmund, da Alemanha, buscaram informações sobre o camisa 8 do Flamengo, mas não foram feitas propostas.

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