Fla reforça intenção de transmitir a final e FluTv flagra equipes do rival fazendo preparativos no Maracanã

Crédito: Arte/Lance!

O presidente do TJD-RJ, Marcelo Jucá, negou, nesta quarta-feira, o pedido do Flamengo para transmitir a final da Taça Rio, mas determinou sorteio de um novo relator-auditor e que os clubes se manifestassem sobre caso. O Rubro-Negro se pronunciou manifestando a intenção de transmitir a partida, que será realizada, às 21h30, no Maracanã. O clube da Gávea argumentou que o jogo sem público e com apenas um mandante prejudica seus interesses e fere a MP 984, por não haver o jogo de volta como "compensação". A informação é do Jornal O Dia.

No documento, o Rubro-Negro critica o Fluminense pelo que chamou de "posturas conflitantes" em relação à transmissão da partida, com manifestações de que exibiria o jogo e outra em sentido contrário. O Flamengo argumenta, ainda, que regulamento do Campeonato Carioca foi elaborado antes da MP 984 e propõe o compartilhamento do mando como a solução mais prudente.

Equipe da Flu TV surpreendida