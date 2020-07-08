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Fla reforça intenção de transmitir a final e FluTv flagra equipes do rival fazendo preparativos no Maracanã

Rubro-Negro se manifestou ao TJD-RJ e alegou que o jogo único com apenas um mandante prejudica seus interesses e fere a MP 984, por não haver jogo de volta como compensação...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 15:19
Crédito: Arte/Lance!
O presidente do TJD-RJ, Marcelo Jucá, negou, nesta quarta-feira, o pedido do Flamengo para transmitir a final da Taça Rio, mas determinou sorteio de um novo relator-auditor e que os clubes se manifestassem sobre caso. O Rubro-Negro se pronunciou manifestando a intenção de transmitir a partida, que será realizada, às 21h30, no Maracanã. O clube da Gávea argumentou que o jogo sem público e com apenas um mandante prejudica seus interesses e fere a MP 984, por não haver o jogo de volta como "compensação". A informação é do Jornal O Dia.
No documento, o Rubro-Negro critica o Fluminense pelo que chamou de "posturas conflitantes" em relação à transmissão da partida, com manifestações de que exibiria o jogo e outra em sentido contrário. O Flamengo argumenta, ainda, que regulamento do Campeonato Carioca foi elaborado antes da MP 984 e propõe o compartilhamento do mando como a solução mais prudente.
Equipe da Flu TV surpreendida
Na manhã desta quarta-feira, quando chegou ao Maracanã para preparar a transmissão, o Fluminense foi surpreendido ao encontrar uma equipe do Flamengo fazendo os preparativos exatamente para transmitir o jogo com imagens. Não se sabe se o Rubro-Negro já se preparava com antecedência para isso ou se mobilizou os profissionais de última hora, mas a situação causou estranheza ao Tricolor. A informação foi dada inicialmente pelo "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!.

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