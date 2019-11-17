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Brasileirão

Fla pode ser campeão sem pisar em campo no próximo domingo. Saiba como

No próximo final de semana, acontece a 34ª rodada do Brasileiro. O Fla não entra em campo, porque estará disputando a final da Libertadores contra o River Plate, mas mesmo assim pode ser campeão.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 20:19

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 20:19

Arrascaeta foi escolhido o craque do jogo neste domingo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No próximo final de semana, acontece a 34ª rodada do Brasileiro. O Flamengo não entra em campo, porque estará disputando a final da Libertadores contra o River Plate, mas mesmo assim pode ser campeão.

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Caso o Palmeiras perca do Grêmio, em casa, no próximo domingo (24), a distância entre as duas equipes se manterá em 13 pontos, mas com apenas mais 12 em disputa nas últimas quatro rodadas do Nacional.
Se o time alviverde pontuar, mantém-se vivo na disputa pelo título.
Com a vitória deste domingo diante o Grêmio, por 1 a 0, o Flamengo chegou a 81 pontos e igualou a maior pontuação da história do Brasileiro com 20 clubes (ao lado do Corinthians de 2015).
O gol da partida foi marcado por Gabriel Barbosa. O atacante ficará de fora da próxima partida do Fla no Nacional, contra o Ceará, no próximo dia 27.
Antes, no dia 23 de novembro, o time de Jorge Jesus joga a final da Libertadores em Lima, no Peru.

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