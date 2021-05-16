Fla-Flu, pela final do Carioca, termina com confusão entre jogadores, dirigentes e convidados no Maracanã

O empate em 1 a 1 entre Fluminense e Flamengo, nesta noite, deixou tudo aberto na decisão do Campeonato Estadual para o próximo sábado. O clássico, com 40 faltas e nove cartões amarelos, terminou em confusão entre atletas, dirigentes e "convidados" no Maracanã. A transmissão do pay-per-view do Carioca registrou parte do tumulto, no qual o atacante Fred, do Tricolor, esteve envolvido, com membros da delegação do Flamengo. Confira no vídeo abaixo!