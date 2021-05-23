Fla-Flu: Diego dá sonora bronca em Gabigol na ida para o vestiário: 'Mete mais 10 gols lá, para com essa p...'

O Flamengo foi para o vestiário com uma vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca, no Maracanã, com gols de Gabigol. O atacante marcou um "doblete", mas pecou pelo excesso na comemoração do segundo tento. Ao menos foi o que considerou Diego Ribas, capitão do Fla, que deu uma sonora bronca no atacante no caminho da equipe para o vestiário: