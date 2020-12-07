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futebol

'Fizemos um bom jogo', diz Leomir sobre empate do Inter contra o Galo

Auxiliar gostou do desempenho da equipe no Mineirão, principalmente no segundo tempo...

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 21:18

LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 21:18
Crédito: Ricardo Duarte/Internancional
Ainda sem Abel Braga, o Internacional foi comandado por Leomir de Souza contra o Atlético-MG e ficou no empate por 2 a 2, placar que deixou o Colorado na zona de classificação da Libertadores da América.Na coletiva de imprensa, o auxiliar parabenizou a entrega dos atletas e disse que tem o aval do comandante para mexer na equipe.
‘Fizemos um bom jogo. Fomos melhores que o Atlético durante o segundo tempo. Tomamos o gol, mas conseguimos buscar o empate. Quem joga no Inter tem que acreditar até o fim. O resultado acabou sendo satisfatório’, disse.
‘Temos o aval do Abel para fazer as ações. Ele tem a palavra final. As coisas correram bem hoje. Se tivesse um pouco mais de tempo, acho que poderíamos ter feito o terceiro gol’.
Agora, o Internacional deixa o Brasileirão de lado e aposta suas fichas na Libertadores. No meio da semana, o time mede forças com o Boca Juniors, na La Bombonera.

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