Fisioterapeuta do Santos explica avaliações dos atletas antes da volta aos treinos: 'Situação atípica'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Muito próximo da retomada dos trabalhos com bola, o elenco do Santos passa por uma última bateria de testes que passam diretamente pelo Departamento de Fisioterapia do clube. Desde terça-feira, os jogadores são avaliados de forma clínica, física e fisiológica.

De acordo com o fisioterapeuta do clube, Avelino Buongermino, a importância desse período, antes do retorno dos treinamentos, é ainda maior frente ao tempo que os jogadores ficaram parados.

– Estamos vivendo uma situação atípica, né? Pois no início do ano, os atletas chegam no clube após 30 dias de férias. E agora eles ficaram longe por três meses – disse o profissional ao site oficial do Santos FC.E MAIS:Elenco do Santos realiza exames cardiológicos e escuta palestra de infectologistaEmpresado pelo Santos, Romário jogará pelo CuiabáHá 63 anos, Pelé assinava o seu primeiro contrato profissional com o SantosApós início de testes físicos, Alison, do Santos, afirma: 'Eu me senti bem'Quanto o Santos deixou de arrecadar com bilheteria durante a pandemia de COVID-19? DescubraOs principais testes pelos jogadores santistas nos últimos dias foram as isocinéticas e de salto, que avalia a condição muscular através dos impactos sujeitados.

– Essas avaliações iniciais, como o isocinético e salto, servem para sabermos se o jogador está com deficit de orça. E com esses dados em mãos, podemos elaborar o tipo de atividade que ele realizará na academia e no campo – complementou Avelino.