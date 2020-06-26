Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fisioterapeuta do Santos explica avaliações dos atletas antes da volta aos treinos: 'Situação atípica'
futebol

Fisioterapeuta do Santos explica avaliações dos atletas antes da volta aos treinos: 'Situação atípica'

Avelino Buongermino elucida a importância dos testes que antecedem retorno das atividades com bola...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 08:30

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 08:30

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Muito próximo da retomada dos trabalhos com bola, o elenco do Santos passa por uma última bateria de testes que passam diretamente pelo Departamento de Fisioterapia do clube. Desde terça-feira, os jogadores são avaliados de forma clínica, física e fisiológica.
De acordo com o fisioterapeuta do clube, Avelino Buongermino, a importância desse período, antes do retorno dos treinamentos, é ainda maior frente ao tempo que os jogadores ficaram parados.
– Estamos vivendo uma situação atípica, né? Pois no início do ano, os atletas chegam no clube após 30 dias de férias. E agora eles ficaram longe por três meses – disse o profissional ao site oficial do Santos FC.E MAIS:Elenco do Santos realiza exames cardiológicos e escuta palestra de infectologistaEmpresado pelo Santos, Romário jogará pelo CuiabáHá 63 anos, Pelé assinava o seu primeiro contrato profissional com o SantosApós início de testes físicos, Alison, do Santos, afirma: 'Eu me senti bem'Quanto o Santos deixou de arrecadar com bilheteria durante a pandemia de COVID-19? DescubraOs principais testes pelos jogadores santistas nos últimos dias foram as isocinéticas e de salto, que avalia a condição muscular através dos impactos sujeitados.
– Essas avaliações iniciais, como o isocinético e salto, servem para sabermos se o jogador está com deficit de orça. E com esses dados em mãos, podemos elaborar o tipo de atividade que ele realizará na academia e no campo – complementou Avelino.
De acordo com a determinação do governo do Estado de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol, os treinos com bola só poderão ser reiniciados a partir da próxima quarta-feira, dia 1º de julho. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?
Imagem de destaque
Foragido por morte durante briga em bar em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados