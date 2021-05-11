Fisioterapeuta do Cruzeiro é convocado para a Copa América

Com uma longa tradição de atletas e profissionais servindo a Seleção Brasileira, o Cruzeiro terá mais um representante defendendo as cores verde e amarela. O fisioterapeuta Charles Costa foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol para a Copa América, que acontecerá na Argentina e na Colômbia, entre os dias 14 de junho e 10 de julho.Charles, que já tem um histórico de convocações, se apresenta na Granja Comary no dia 9 de junho. Feliz e motivado, ele falou da satisfação de mais uma vez servir à Seleção e fazer parte da comissão técnica comandada por Tite.
-Todas as convocações para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira são motivo de muita alegria e satisfação. Todos os dias aprendo com os profissionais que estão lá, realizando suas funções com maestria e dedicação. Agradeço à CBF pela confiança no meu trabalho, e ao Cruzeiro e todos os funcionários do Clube por fortalecerem meus passos e me permitir viver este sonho-disse.