Fisioterapeuta do Cruzeiro é convocado para a Copa América

Com uma longa tradição de atletas e profissionais servindo a Seleção Brasileira, o Cruzeiro terá mais um representante defendendo as cores verde e amarela. O fisioterapeuta Charles Costa foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol para a Copa América, que acontecerá na Argentina e na Colômbia, entre os dias 14 de junho e 10 de julho.Charles, que já tem um histórico de convocações, se apresenta na Granja Comary no dia 9 de junho. Feliz e motivado, ele falou da satisfação de mais uma vez servir à Seleção e fazer parte da comissão técnica comandada por Tite.