Físico, posicionamento e ajuda dos experientes... Adson comenta fatores da boa fase no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Apesar do brilho de Renato Augusto na vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o Ceará, o grande nome do time na Neo Química Arena foi o jovem Adson, que marcou os dois gols que abriram o placar para os donos da casa. A atuação coroou a boa fase do meia-atacante, que contou como se deu o processo de maturação até chegar a esse momento na equipe titular de Sylvinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a ESPN, na tarde desta segunda-feira, Adson revelou que precisou fazer um trabalho especial para "ganhar corpo" na base, algo que foi intensificado em sua promoção ao profissional nesta temporada. Processo esse que é necessário para aguentar o "tranco" do time de cima, e que ajuda na busca pelas alternativas para ganhar espaço em meio a outros grandes atletas.

- Desde a época da base a gente sempre trabalhou em relação a isso, em relação a minha estrutura física, sabia que tinha esse problema de ganhar peso, de pegar massa muscular e a gente sempre vinha trabalhando nisso. Logicamente subindo para o profissional aumentou cada vez mais e o resultado está surgindo. Acho que o principal motivo para subir para o profissional é justamente isso, são jogadores mais experientes, então você tem que saber correr no espaço certo, saber o momento de se movimentar, então acho que estou aprendendo isso e está dando certo - explicou.Outra contribuição importante para essa boa fase de Adson é Sylvinho, que tem dado liberdade para o jovem atuar onde mais pode desenvolver suas qualidades, que é pelo lado esquerdo do ataque e podendo flutuar pelo meio, com possibilidade de pisar na área e fazer gols, como tem acontecido.

- O professor Sylvinho, como a gente está tendo uma semana cheia para trabalhar, ele está sempre conversando comigo, me deixando bem à vontade em relação a isso. Fala que eu posso flutuar por dentro, ele deixa bem à vontade quem joga na frente. Ele fala que tem sempre que buscar o espaço, sempre pisar na área, que é o mais importante e isso acho que está sendo o meu diferencial, que até o meu primeiro gol contra o Cuiabá foi desse jeito, contra o Santos tive uma oportunidade boa, acabei não fazendo, como agora no jogo com o Ceará, então ele está me deixando à vontade para fazer aquilo que eu sei, eu tenho características para meia, ele fala para eu flutuar bastante ali e vem dando certo - declarou o garoto.

O toque final na construção dessa boa fase vem na forma de jogadores experientes do elenco, principalmente os dois que chegaram recentemente: Giuliano e Renato Augusto. Para Adson, estar ao lado de parceiros desse quilate agrega demais tanto dentro quanto fora de campo em sua carreira.

- A gente sabe que são dois excelentes jogadores, que já construíram a sua história no futebol. Então nós, que somos mais novos, assim como eu, quem subiu recentemente, tentamos ficar perto desses caras, porque a gente sabe que eles podem agregar muito na nossa carreira profissional e também na pessoal. Caras incríveis, que estão sempre passando dicas, falando de posicionamento, atalhos que a gente tem que pegar dentro de campo e extracampo também, porque sabem que isso atrapalha. Então só eles têm a acrescentar no nosso elenco - concluiu.