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Firmino sente problema e não deve ser relacionado para jogo contra RB Leipizig pela Champions League

Brasileiro saiu do treino da última segunda-feira com dores no joelho e Diogo Jota deve ser titular novamente. Klopp deve contar com o retorno de Kabak para a defesa...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 10:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 10:18
Crédito: Firmino deve ser desfalque para o Liverpool (ADAM DAVY / POOL / AFP
O atacante Roberto Firmino é dúvida para o duelo entre Liverpool e RB Leipzig pelas oitavas de final da Champions League após sair com problema no joelho no treino da última segunda-feira. Com isso, a expectativa é de que Diogo Jota ocupe o lugar do brasileiro e forme um trio ao lado de Salah e Mané.Após passar três meses fora dos gramados se recuperando de uma lesão no joelho, o português não consegue ter o bom rendimento e o mesmo impacto que teve ao chegar no time de Anfield. Em duas partidas, sendo apenas uma como titular, Jota foi discreto e não evitou que sua equipe perdesse os dois últimos duelos.
> Veja a tabela da Champions League
Apesar do problema no setor ofensivo, o técnico alemão deve poder contar com Ozan Kabak para a zaga. O defensor não participou do duelo contra o Fulham, no último final de semana pela Premier League, mas está recuperado de uma pancada sofrida no confronto contra o Chelsea na última quinta-feira.

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