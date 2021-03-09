Firmino sente problema e não deve ser relacionado para jogo contra RB Leipizig pela Champions League

O atacante Roberto Firmino é dúvida para o duelo entre Liverpool e RB Leipzig pelas oitavas de final da Champions League após sair com problema no joelho no treino da última segunda-feira. Com isso, a expectativa é de que Diogo Jota ocupe o lugar do brasileiro e forme um trio ao lado de Salah e Mané.Após passar três meses fora dos gramados se recuperando de uma lesão no joelho, o português não consegue ter o bom rendimento e o mesmo impacto que teve ao chegar no time de Anfield. Em duas partidas, sendo apenas uma como titular, Jota foi discreto e não evitou que sua equipe perdesse os dois últimos duelos.