Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Firmino faz grande partida, e Liverpool vence o Sheffield pelo Inglês

Vitória por 2 a 0 fora de casa contra o lanterna faz o Liverpool se recuperar e entrar na briga pelo 'G5'...
LanceNet

28 fev 2021 às 18:05

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 18:05

Crédito: LEE SMITH / POOL / AFP
Neste domingo, o Sheffield United recebeu o Liverpool pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que ocorreu no Bramall Lane, casa do Sheffield, terminou com um 2 a 0 para o Liverpool, com gols de Curtis Jones e Kean Bryan (contra).
Veja a tabela do InglêsDESTAQUE NO GOLO Liverpool foi a equipe superior no âmbito ofensivo durante a primeira etapa, finalizando cinco vezes ao gol. O gol poderia ter saído nessas oportunidades, visto que a defesa do Sheffield estava falhando, mas o goleiro Aaron Ramsdale parou os visitantes.
SHEFFIELD SUMIDOSe o Liverpool atacou bastante, o Sheffield não conseguiu gerar perigo ao seu adversário. Durante a primeira etapa, a posse de bola ficou com os Reds durante a maior parte do tempo (64% contra 36% do Sheffield), e a equipe da casa só conseguiu efetuar uma finalização.
ABRIU O PLACARJá no início da segunda etapa, o Liverpool saiu na frente do placar. Em cruzamento de Alexander-Arnold, a bola foi para Firmino, que tocou para atrás, com a pelota chegando até Curtis Jones, que marcou o gol. Após revisão do VAR, o gol validado.
MESTRE FIRMINOPara ampliar o placar em Sheffield, Roberto Firmino deu uma aula. O craque brasileiro participou da jogada, fez uma tabela, e recebeu novamente. Ao ter a bola, Firmino driblou vários jogadores adversários e finalizou, contando com um desvio para a bola entrar. Por mudar a trajetória da bola, o gol foi para Kean Bryan, contra.
SEQUÊNCIAO Sheffield enfrenta, às 15h (de Brasília) desta quarta-feira, o Aston Villa. O Liverpool, por sua vez, recebe o Chelsea às 17:15h (de Brasília) desta quinta-feira. As duas partidas são válidas pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados