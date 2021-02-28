Firmino faz grande partida, e Liverpool vence o Sheffield pelo Inglês

Neste domingo, o Sheffield United recebeu o Liverpool pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que ocorreu no Bramall Lane, casa do Sheffield, terminou com um 2 a 0 para o Liverpool, com gols de Curtis Jones e Kean Bryan (contra).
Liverpool foi a equipe superior no âmbito ofensivo durante a primeira etapa, finalizando cinco vezes ao gol. O gol poderia ter saído nessas oportunidades, visto que a defesa do Sheffield estava falhando, mas o goleiro Aaron Ramsdale parou os visitantes.
SHEFFIELD SUMIDOSe o Liverpool atacou bastante, o Sheffield não conseguiu gerar perigo ao seu adversário. Durante a primeira etapa, a posse de bola ficou com os Reds durante a maior parte do tempo (64% contra 36% do Sheffield), e a equipe da casa só conseguiu efetuar uma finalização.
ABRIU O PLACARJá no início da segunda etapa, o Liverpool saiu na frente do placar. Em cruzamento de Alexander-Arnold, a bola foi para Firmino, que tocou para atrás, com a pelota chegando até Curtis Jones, que marcou o gol. Após revisão do VAR, o gol validado.
MESTRE FIRMINOPara ampliar o placar em Sheffield, Roberto Firmino deu uma aula. O craque brasileiro participou da jogada, fez uma tabela, e recebeu novamente. Ao ter a bola, Firmino driblou vários jogadores adversários e finalizou, contando com um desvio para a bola entrar. Por mudar a trajetória da bola, o gol foi para Kean Bryan, contra.
SEQUÊNCIAO Sheffield enfrenta, às 15h (de Brasília) desta quarta-feira, o Aston Villa. O Liverpool, por sua vez, recebe o Chelsea às 17:15h (de Brasília) desta quinta-feira. As duas partidas são válidas pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.