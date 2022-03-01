Fiorentina x Juventus: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Itália

A Juventus viaja para encarar a Fiorentina nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Copa da Itália. O duelo de ida também marca o reencontro entre Dusan Vlahovic, atacante da Velha Senhora, com a equipe de Florença, onde atuou entre 2018 até o último mês de janeiro.SEM EXCESSOS- Vlahovic será sempre grato à Fiorentina, aos torcedores e à sociedade. Dusan deu serenidade ao time. No entanto, sofremos dois gols evitáveis no último jogo, o que significa que quando as coisas parecem fáceis, nós relaxamos. Se não percebermos o perigo, estaremos em apuros - alertou Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.