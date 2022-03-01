Fiorentina x Juventus: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Itália

A Juventus viaja para encarar a Fiorentina nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Copa da Itália. O duelo de ida também marca o reencontro entre Dusan Vlahovic, atacante da Velha Senhora, com a equipe de Florença, onde atuou entre 2018 até o último mês de janeiro.SEM EXCESSOS- Vlahovic será sempre grato à Fiorentina, aos torcedores e à sociedade. Dusan deu serenidade ao time. No entanto, sofremos dois gols evitáveis no último jogo, o que significa que quando as coisas parecem fáceis, nós relaxamos. Se não percebermos o perigo, estaremos em apuros - alertou Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.
DESEMPENHO MUITO BOMEmbora só tenha participado de seis partidas com a Juventus, Vlahovic vem fazendo a diferença. O sérvio já anotou quatro gols, somando Campeonato Italiano e Champions League, e tem uma assistência na Copa da Itália.
FICHA TÉCNICA:Fiorentina x Juventus
Data e horário: 2/3/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:FIORENTINA (Técnico: Vincenzo Italiano)Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Julio e Biraghi; Bonaventura, Amrabat e Torreira; Ikone, Cabral e Sottil
Desfalques: Nenhum
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt e Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur e Rabiot; Vlahovic e Morata
Desfalques: Denis Zakaria e Leonardo Bonucci (machucados)