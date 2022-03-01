Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fiorentina x Juventus: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Itália
futebol

Fiorentina x Juventus: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Itália

Dusan Vlahovic, pela Juventus, reencontra a Viola após saída na janela de transferências de janeiro. Duelo de volta entre as equipes acontece somente em abril...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2022 às 13:13

Publicado em 01 de Março de 2022 às 13:13

A Juventus viaja para encarar a Fiorentina nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Copa da Itália. O duelo de ida também marca o reencontro entre Dusan Vlahovic, atacante da Velha Senhora, com a equipe de Florença, onde atuou entre 2018 até o último mês de janeiro.SEM EXCESSOS- Vlahovic será sempre grato à Fiorentina, aos torcedores e à sociedade. Dusan deu serenidade ao time. No entanto, sofremos dois gols evitáveis no último jogo, o que significa que quando as coisas parecem fáceis, nós relaxamos. Se não percebermos o perigo, estaremos em apuros - alertou Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.
DESEMPENHO MUITO BOM​Embora só tenha participado de seis partidas com a Juventus, Vlahovic vem fazendo a diferença. O sérvio já anotou quatro gols, somando Campeonato Italiano e Champions League, e tem uma assistência na Copa da Itália.
FICHA TÉCNICA:Fiorentina x Juventus
Data e horário: 2/3/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:FIORENTINA (Técnico: Vincenzo Italiano)Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Julio e Biraghi; Bonaventura, Amrabat e Torreira; Ikone, Cabral e Sottil
Desfalques: Nenhum
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt e Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur e Rabiot; Vlahovic e Morata
Desfalques: Denis Zakaria e Leonardo Bonucci (machucados)
Crédito: JuventuschegaempolgadanaCopadaItáliaapósgrandeatuaçãodeVlahovicnoCalcio(AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória
Imagem de destaque
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados