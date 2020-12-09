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futebol

Fiorentina confirma que Flamengo exerceu direito de compra de Pedro

Artilheiro rubro-negro em 2020, Pedro assinará vínculo de cinco anos com o Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 14:59

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 14:59

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O atacante Pedro é, em definitivo, jogador do Flamengo. Após o clube da Gávea oficializar o desejo em contratar o atleta na noite de terça-feira, a Fiorentina, da Itália, confirmou nesta quarta que o Rubro-Negro exerceu a opção de compra do atacante de 23 anos, a qual constava no empréstimo que se encerra em 31 de dezembro. O investimento será de 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões), os quais serão pagos pelo Flamengo em seis parcelas em três anos.
"ACF Fiorentina informa que o Clube de Regatas do Flamengo exerceu o direito de resgate pela compra definitiva do jogador de futebol Pedro Guilherme Abreu dos Santos", publicou a Fiorentina, em comunicado no Twitter, nesta quarta.

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