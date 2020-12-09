Fiorentina confirma que Flamengo exerceu direito de compra de Pedro

O atacante Pedro é, em definitivo, jogador do Flamengo. Após o clube da Gávea oficializar o desejo em contratar o atleta na noite de terça-feira, a Fiorentina, da Itália, confirmou nesta quarta que o Rubro-Negro exerceu a opção de compra do atacante de 23 anos, a qual constava no empréstimo que se encerra em 31 de dezembro. O investimento será de 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões), os quais serão pagos pelo Flamengo em seis parcelas em três anos.