Financeiro, técnico e marketing: o impacto de Kalou no Botafogo

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo

Salomon Kalou é a tão sonhada segunda estrela que a diretoria do Botafogo desejava. Depois de Keisuke Honda e o fracasso nas tratativas com Yaya Touré, o atacante foi a "cereja do bolo" em relação às contratações para 2020. O impacto de um jogador de calibre mundial, é claro, não foi pequeno. E era justamente isso que o Alvinegro queria.

Internamente, o Botafogo já se planeja para lançar produtos e ações de marketing ligados a Salomon Kalou. A intenção é atrair a comunidade africana e também parte dos torcedores do Chelsea, que possui uma base de fãs em escala global, já que o marfinense teve uma passagem marcante pelo clube londrino no início da década.