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Financeiro, técnico e marketing: o impacto de Kalou no Botafogo

Marfinense chega ao clube de General Severiano dentro de uma realidade financeira e com a expectativa de mudar panorama dentro e fora de campo...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 09:00

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo
Salomon Kalou é a tão sonhada segunda estrela que a diretoria do Botafogo desejava. Depois de Keisuke Honda e o fracasso nas tratativas com Yaya Touré, o atacante foi a "cereja do bolo" em relação às contratações para 2020. O impacto de um jogador de calibre mundial, é claro, não foi pequeno. E era justamente isso que o Alvinegro queria.
Internamente, o Botafogo já se planeja para lançar produtos e ações de marketing ligados a Salomon Kalou. A intenção é atrair a comunidade africana e também parte dos torcedores do Chelsea, que possui uma base de fãs em escala global, já que o marfinense teve uma passagem marcante pelo clube londrino no início da década.
Não apenas visando impactos internacionais, mas o Botafogo espera outro 'boom' no programa de sócios-torcedores. Quando Keisuke Honda assinou, o clube saiu de 18 mil associados para 30 mil - mas este número voltou para a casa de 27 a 28 mil com a pandemia do coronavírus e a paralisação das atividades. Agora, a meta é alcançar 40 mil pessoas.

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