Finalizações e clima leve: assista a imagens do último treino do Flamengo antes da 'final'

O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o São Paulo, em duelo válido pela última rodada (38ª) do Campeonato Brasileiro e que pode ficar marcado pelo octacampeonato do Rubro-Negro na competição. E a atividade derradeira, no Ninho do Urubu, contou com um clima leve. Assista às imagens no vídeo acima.

Caso Arão não tenha condições, a tendência é de que o treinador mantenha o time que venceu o Inter na última rodada: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

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O Flamengo precisa vencer para levar o Brasileirão sem depender do resultado do Internacional, que também joga nesta quinta, em casa, contra o Corinthians.