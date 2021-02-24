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futebol

Finalizações e clima leve: assista a imagens do último treino do Flamengo antes da 'final'

Rubro-Negro joga pelo Octa em duelo diante do São Paulo, nesta quinta-feira, no Morumbi...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 17:18
O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o São Paulo, em duelo válido pela última rodada (38ª) do Campeonato Brasileiro e que pode ficar marcado pelo octacampeonato do Rubro-Negro na competição. E a atividade derradeira, no Ninho do Urubu, contou com um clima leve. Assista às imagens no vídeo acima.
Caso Arão não tenha condições, a tendência é de que o treinador mantenha o time que venceu o Inter na última rodada: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
+ Resta um! Confira e simule a última rodada do Brasileirão
O Flamengo precisa vencer para levar o Brasileirão sem depender do resultado do Internacional, que também joga nesta quinta, em casa, contra o Corinthians.
Neste momento, o Flamengo está na liderança por dois pontos. O duelo será no Morumbi, às 21h30 - mesmo horário em que o Inter atuará no Beira-Rio.

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