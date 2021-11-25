Finalista do Carioca, Thaissan Passos destaca evolução do Fluminense Feminino: 'Somos referência'

Finalista do Carioca Feminino, Thaissan Passos chega a sua terceira decisão consecutiva pelo Fluminense na competição. Desde o final de 2018, quando o Tricolor fez uma parceria com o projeto Daminhas da Bola, a técnica comentou o início do projeto e relembrou o histórico de finais.

- Cheguei ao clube pela parceria com o meu projeto, o Daminhas da Bola, inicialmente como treinadora do Sub-18 e da categoria adulta. Vim junto com os profissionais que também atuavam no Daminhas comigo, e hoje estão distribuídos na base e no adulto. Em 2018, fomos vice-campeões do Torneio de Desenvolvimento da Comenbol Sub-14. Já em 2019, fizemos uma temporada completa no clube, sendo vice-campeãs carioca Sub-18 e Adulto, e iniciamos a nossa trajetória na A2 - lembrou Thaissan.Nesta edição, o Fluminense enfrenta o Flamengo na final, no Estádio da Gávea. A comandante atribui os resultados ao planejamento em conjunto com o clube e projeta títulos no futuro.

- Acredito que a organização, o planejamento a médio e longo prazo, e a constância fazem a diferença. Iniciamos um trabalho do zero, e agora somos referência, não só na formação de talentos, mas no desenvolvimento do trabalho em todas as categorias. Desta maneira, nos preparamos para buscar títulos e utilizamos os talentos revelados na categoria adulta.

> Confira a classificação da Série A do BrasileiroEvoluindo de maneira gradual, o Fluminense Feminino tem se destacado nas competição em que disputa, tanto o sub-18 como a categoria adulta. Segundo Thaissan, o desenvolvimento da modalidade tem contado com o investimento de Laranjeiras.

- Cada ano foi um grande aprendizado, de maneira geral. O desenvolvimento do trabalho foi progressivo, cada ano com mais estrutura, apoio, chegada de atletas mais experientes em competição, com a mescla de atletas formadas no clube.A equipe encerrou a Taça Guanabara com bom aproveitamento, acumulando nove vitórias e duas derrotas, na terceira colocação. Nas semifinais, as Guerreiras do Fluzão venceram o Botafogo, atual campeão do campeonato. Nesta sexta-feira, o Fluminense encara o Flamengo, às 15h, no Estádio da Gávea, pela final única do Carioca Feminino. O jogo será transmitida pela FluTV.