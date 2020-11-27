Finalista da Taça Rio Sub-20, Gabriel vive expectativa do primeiro título pelo Botafogo: 'Estou confiante'

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Botafogo e Volta Redonda decidem o título da Taça Rio Sub-20 neste sábado, às 15h, no estádio CT das Cavalheiras. Após vencer o jogo de ida pelo placar de 1 a 0, o Botafogo precisa apenas de um empate para levantar a taça do segundo turno e enfrentar o Vasco na grande final do Campeonato Carioca. Um dos destaques do alvinegro na temporada, o atacante Gabriel falou sobre a expectativa que a equipe vive para a decisão.

- Estou muito feliz, graças a Deus nós chegamos na final e ganhamos o primeiro jogo. Esse pode ser meu primeiro título jogando pelo Botafogo, então estou muito motivado e confiante. Temos uma vantagem boa pro segundo jogo, mas não tem nada ganho ainda - afirmou.

Após ter sido eliminado nas quartas de final da Taça Guanabara pelo Madureira, o Botafogo reagiu no campeonato e fez uma campanha quase impecável no segundo turno. Foram seis vitórias e três empates em nove jogos disputados. Agora, a equipe tem a possibilidade de conquistar a Taça Rio de forma invicta.

- No primeiro turno não tivemos um bom desempenho, mas nesse turno nós fomos melhores e temos a oportunidade de sermos campeões invictos. Então esse título será uma forma de encerrar com chave de ouro a excelente campanha do nosso time. E também para mostrar a força do nosso elenco. Muitos jogadores estavam no Brasileiro Sub-20 e os que ficaram no Carioca deram conta. Então isso mostra a força de todo o elenco, de todos os jogadores - analisou.