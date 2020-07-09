Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Final Feliz! Salomon Kalou é o novo atacante do Botafogo

O marfinense que já brilhou no Chelsea e na seleção de seu país chega sem custos  e assina com o Glorioso até dezembro de 2021
Redação de A Gazeta

09 jul 2020 às 19:40

Atacante marfinense, Kalou brilhou com a camisa do Chelsea Crédito: Chelsea/Divulgação
Final feliz. O Botafogo conseguiu a tão sonhada segunda estrela para o elenco visando a sequência da temporada e a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (09), Salomon Kalou enviou oficialmente a minuta contratual aos dirigentes do Alvinegro e é o novo jogador do Glorioso. O marfinense assina até dezembro de 2021. 
O marfinense, que chega sem custos após o contrato com o Hertha Berlin, da Alemanha, terminar, é esperado no Rio de Janeiro no final da semana que vem. Por se tratar de uma mudança grande, o marfinense analisou com cautela antes de assinar, mas optou pelo novo desafio no Brasil.
A negociação foi conduzida por Marcos Leite, empresário responsável por trazer Keisuke Honda há cerca de seis meses. O salário de Kalou está dentro da realidade financeira do Botafogo - assim como o japonês, o marfinense receberá uma parcela fixa por mês mais variáveis de acordo com as ações de marketing evolvendo sua imagem.
Kalou, vale ressaltar, possui uma forte relação com o país tupiniquim. Sua esposa, Karina Ferreira, é brasileira. Ela, inclusive, foi importante para a decisão do atacante de 34 anos em vestir a camisa do Botafogo.

Veja Também

De saída: Botafogo negocia Igor Cássio com o Porto

Rafael Forster comemora acerto com o Botafogo: 'É gigante'

O atacante vai vestir a camisa 8, número que utilizou no Lille, da França, e no Hertha Berlin. A negociação tinha o aval do treinador Paulo Autuori. Kalou também soma passagens por Excelsior-HOL, Feyenoord-HOL e Chelsea, da Inglaterra, onde conquistou a Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados