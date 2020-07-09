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Rafael Forster comemora acerto com o Botafogo: 'É gigante'

Zagueiro afirma que presença de Paulo Autuori pesou para decisão de defender o Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 20:02

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 20:02

Crédito: Divulgação
Rafael Forster já fala como jogador do Botafogo. O zagueiro, que possui acordo encaminhado para defender o Alvinegro, se despediu do Ludogorets, da Bulgária, e é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana. Em entrevista ao perfil "KL1 Esportes", o jogador comentou sobre a mudança.
- Não poderia recusar esse convite. Fico muito feliz. A minha esposa disse que o pessoal manda mensagem para ela também. É algo que estamos vivendo que é diferente. O Botafogo é gigante. É um desafio novo. Paulo Autuori é o tipo de treinador que gosto de trabalhar. Enfim, é sensacional
Na Europa, Forster trabalhou com Paulo Autuori, atual treinador do Botafogo. O zagueiro fez questão de frisar que uma conversa com o comandante foi um dos diferenciais para a decisão de acertar com o Alvinegro.
- Conversei direto com o Paulo Autuori. Perguntou se eu queria participar do projeto do Botafogo. Uma volta para o Brasil, com o nome que o treinador do clube tem, eu vi com bons olhos. O clube aqui na Bulgária é um pouco difícil de lidar em relação às negociações. Hoje, felizmente, deu certo. Sempre deixei clara a minha vontade de defender o Botafogo

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