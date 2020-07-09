Rafael Forster comemora acerto com o Botafogo: 'É gigante'

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Rafael Forster já fala como jogador do Botafogo. O zagueiro, que possui acordo encaminhado para defender o Alvinegro, se despediu do Ludogorets, da Bulgária, e é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana. Em entrevista ao perfil "KL1 Esportes", o jogador comentou sobre a mudança.

- Não poderia recusar esse convite. Fico muito feliz. A minha esposa disse que o pessoal manda mensagem para ela também. É algo que estamos vivendo que é diferente. O Botafogo é gigante. É um desafio novo. Paulo Autuori é o tipo de treinador que gosto de trabalhar. Enfim, é sensacional

Na Europa, Forster trabalhou com Paulo Autuori, atual treinador do Botafogo. O zagueiro fez questão de frisar que uma conversa com o comandante foi um dos diferenciais para a decisão de acertar com o Alvinegro.