futebol

De saída: Botafogo negocia Igor Cássio com o Porto

Alvinegro, com receio de perder atacante de graça, tem acordo encaminhado para negociá-lo com equipe portuguesa e ficar com parte dos direitos econômicos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2020 às 20:22

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 20:22

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo tem tudo alinhado para aliviar ainda mais a folha salarial. O Alvinegro tem conversas adiantadas para negociar Igor Cássio ao Porto B, de Portugal. O atacante, vale ressaltar, estava afastado do elenco principal do Alvinegro por um episódio de indisciplina, quando furou a quarentena no mês passado para participar de um jogo de futebol com os amigos no Rio de Janeiro.
A notícia foi dada primeiramente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!. Igor Cássio estava afastado e nem mesmo se apresentou aos treinos no retorno das atividades presenciais.
Como o contrato do atacante acabava em setembro e nem clube nem atacante estavam propensos a uma renovação contratual, o Botafogo aceitou negociar Igor Cássio sem custos. Por outro lado, o Alvinegro mantém parte dos direitos econômicos do jogador.
Inicialmente, Igor Cássio jogará no Porto B, equipe secundária dos Dragões. Aos poucos, o atacante realizará a transição. O Botafogo e o treinador Paulo Autuori já não contam mais com ele para o decorrer da temporada.
Igor Cássio foi o reserva imediato de Diego Souza em boa parte da última temporada, tendo feito o gol da vitória sobre o CSA, no Campeonato Brasileiro. O atacante, contudo, não conseguiu se firmar entre os profissionais. Em 2020, balançou as redes uma vez, no clássico contra o Vasco.

