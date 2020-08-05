Final estadual precisa ser momento de recuperação para o Bahia de Roger Machado

Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia

É bem verdade que a retomada do futebol apresenta condições adversas e inusitadas para todos os clubes, tornando mais difícil com que algum deles consiga se sobressair com as suas melhores qualidades.

Todavia, pensando na mesma questão de instabilidade apresentada na última temporada, o Bahia pode começar o Brasileirão na próxima semana bastante pressionado por desempenho e resultados.

A derrota na decisão da Copa do Nordeste com o revés nas duas partidas trouxe novamente à tona críticas mais fortes ao trabalho do técnico Roger Machado, o mais longevo no comando do clube desde 2007 ao estar na direção técnica desde abril de 2019.

Soma-se isso ao fato de que, frente ao Ceará, o time não traduziu em nenhum momento a apontada superioridade técnica e até mesmo de período de trabalho em gols e a impressão de que o time conseguiria reverter a desvantagem que lhe foi imposta.