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futebol

Final estadual precisa ser momento de recuperação para o Bahia de Roger Machado

Fazendo partidas de baixo nível técnico de acordo com o que o Esquadrão já mostrou, equipe inicia pressionado decisão contra o Atlético de Alagoinhas...

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 15:22
Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia
É bem verdade que a retomada do futebol apresenta condições adversas e inusitadas para todos os clubes, tornando mais difícil com que algum deles consiga se sobressair com as suas melhores qualidades.
Todavia, pensando na mesma questão de instabilidade apresentada na última temporada, o Bahia pode começar o Brasileirão na próxima semana bastante pressionado por desempenho e resultados.
A derrota na decisão da Copa do Nordeste com o revés nas duas partidas trouxe novamente à tona críticas mais fortes ao trabalho do técnico Roger Machado, o mais longevo no comando do clube desde 2007 ao estar na direção técnica desde abril de 2019.
Soma-se isso ao fato de que, frente ao Ceará, o time não traduziu em nenhum momento a apontada superioridade técnica e até mesmo de período de trabalho em gols e a impressão de que o time conseguiria reverter a desvantagem que lhe foi imposta.
Para a felicidade do time de Salvador, o time começa nessa quarta-feira (5) a decidir o Campeonato Baiano frente ao Atlético de Alagoinhas em jogo marcado para às 21h30 em Pituaçu. E, no mesmo palco do revés de ontem, os comandados de Roger Machado podem começar uma "virada de chave" para iniciar o Campeonato Brasileiro com importantes doses de confiança e tranquilidade em caso de triunfo convincente.

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