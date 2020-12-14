Final do Mineiro Feminino terá outro clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG

Crédito: Os dois jogos entre Vingadoras e Cabulosas ficaram empatados na fase de classificação-(Igor Sales/Cruzeiro

O empate do América-MG com o Ipatinga no último sábado, garantiu o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro Feminino contra o Atlético-MG. A decisão será no sábado, 19 de dezembro, às 11h da manhã. O local do jogo ainda será definido.

As Cabulosas ainda podem chegar à liderança da fase de classificação. Para isso, tem de vencer o Ipatinga, nesta quarta-feira, 16, e torcer por um tropeço do Galo Futebol Feminino, que faz o clássico com as Coelhinhas, também na quarta-feira.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A Vice-líder, o Cruzeiro somou nove pontos até agora, com duas vitórias e três empates. O Atlético-MG está em primeiro com 11 pontos, o América vem em terceiro com três pontos e o Ipatinga somou um ponto.

O time azul luta pelo bicampeonato do Estadual, depois de vencer no ano passado o América na decisão. E agora, pela primeira vez, a final do Mineiro terá um clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG.

As duas equipes estão equilibradas em 2020. Foram dois jogos na primeira fase, ambos empatados em 0 a 0.