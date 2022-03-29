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Final do Carioca: Flamengo freta voo, pode ter Isla e Arrascaeta, mas Rodinei está fora

Primeiro jogo da decisão do Estadual será realizado às 21h40 desta quarta; já nesta terça, uruguaio e chileno jogam contra pelas Eliminatórias...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 16:12

Publicado em 29 de Março de 2022 às 16:12

As presenças de Arrascaeta e Isla no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, a ser realizado às 21h40 desta quarta-feira, seguem incertas. Mas o Flamengo fará a sua parte para tê-los mesmo após a dupla jogar esta noite, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O clube pagou um voo fretado para que o uruguaio e o chileno cheguem ao Rio nas primeiras horas da manhã do dia 30.
Curiosamente, as seleções de Arrascaeta e Isla, Uruguai e Chile, respectivamente, se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília) de hoje, em Santiago, capital chilena. O confronto entre rubro-negros facilitou a logística para que o Flamengo investisse no voo fretado.
Arrascaeta e Isla ainda serão avaliados pelo departamento médico do Fla antes de saberem se estarão em condições ou não de atuarem na ida da decisão.
BAIXAS CONFIRMADAS E VOLTA IMPORTANTE
Já as baixas confirmadas são as de Pablo, Rodrigo Caio, ambos em recuperação no DM, e Rodinei, que está cortado, pois ainda não treina com o grupo após sentir um desconforto muscular na coxa direita, na última sexta-feira. O lateral tem feito trabalhos à parte no Ninho do Urubu.
> Veja a tabela do Cariocão
Por outro lado, Bruno Henrique treinou sem restrições com o grupo, nesta manhã, e mostrou novamente estar recuperado de uma luxação no ombro, sofrida no último dia 16. O camisa 27 deve aparecer na lista de atletas relacionados de Paulo Sousa, a ser divulgada apenas na quarta-feira.
Crédito: ArrascaetaeIslaemtreinonoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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