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Final da Liberta força e CBF muda datas de jogos do Palmeiras

Ida do Verdão ao Maracanã no próximo dia 30 para decidir a competição continental tem interferência no calendário da Copa do Brasil e do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 09:15

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 09:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos, marcada para o próximo dia 30, no Maracanã, fez com que a CBF promovesse mudanças no calendário de duas competições organizadas por ela – o Brasileirão e a Copa do Brasil.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Em razão da presença de Abel Ferreira e seus comandados na decisão da competição continental, a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, que será decidida no Allianz Parque, passou para os dias 11 e 17 de fevereiro.Com a nova organização das duas decisões, a CBF também mudou a data do duelo entre Palmeiras e Botafogo, que estava marcado para o dia 31 de janeiro, mas será realizado no dia 2 de fevereiro. A partida é válida pela 33ª rodada da competição e acontecerá no Allianz Parque.
Não bastasse as mudanças já efetivadas, a possível ida do Verdão ao Mundial da FIFA pode causar novas alterações. Caso vença a Libertadores, o Verdão não poderá participar da decisão da Copa do Brasil nos dias 11 e 17 de fevereiro. Seria necessário um novo agendamento.

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