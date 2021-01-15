Final da Liberta força e CBF muda datas de jogos do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos, marcada para o próximo dia 30, no Maracanã, fez com que a CBF promovesse mudanças no calendário de duas competições organizadas por ela – o Brasileirão e a Copa do Brasil.

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Em razão da presença de Abel Ferreira e seus comandados na decisão da competição continental, a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, que será decidida no Allianz Parque, passou para os dias 11 e 17 de fevereiro.Com a nova organização das duas decisões, a CBF também mudou a data do duelo entre Palmeiras e Botafogo, que estava marcado para o dia 31 de janeiro, mas será realizado no dia 2 de fevereiro. A partida é válida pela 33ª rodada da competição e acontecerá no Allianz Parque.