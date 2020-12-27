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futebol

Final da Copa do Brasil Sub-20: Vasco vira e sai na frente do Bahia

Tricolor de Aço sai na frente, mas Gabriel Pec e MT garantem, ainda no primeiro tempo, o triunfo cruz-maltino...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 18:01
Crédito: Betinho Martins/Divulgação
O Vasco saiu na frente na final da Copa do Brasil Sub-20, na tarde deste domingo. Diante do Bahia, no Estádio do Pituaçu, em Salvador (BA), o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Thiago, para o Tricolor de Aço, e a equipe visitante virou com Gabriel Pec e MT.
O jogo de volta é no próximo domingo, 3 de janeiro, em São Januário. O time do técnico Diogo Siston teve oportunidades, mas foi a equipe da casa quem saiu na frente, aos 15 minutos. Os gols do Vasco saíram ainda na primeira etapa: Pec marcou aos 44 minutos e MT fez aos 48.
Com o resultado, o Vasco joga pelo empate para levantar o troféu.
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