A partida entre Palmeiras e Grêmio, pela final da Copa do Brasil, deve ter seu horário alterado das 16h para as 21h, devido a um pedido do governo do Rio Grande do Sul à CBF. A informação da solicitação para a mudança do horário foi divulgada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!. A decisão da Confederação sairá ainda nesta sexta-feira (26). >> Final da Copa do Brasil deve mudar para 21h de domingo; martelo será batido ainda hoje​O governo gaúcho cogitou vetar o jogo no horário original e tentou fazer com que este ocorresse às 20h, ou 20h30, mas o pedido não foi aceito, devido às dificuldades de encaixe na grade de programação da Globo, emissora que possui os direitos de transmissão da competição. Após a recusa, o governo optou por realizar um novo pedido à CBF.Isto porque o Rio Grande do Sul está sofrendo um colapso em sua rede de saúde por conta do aumento dos casos de coronavírus. A partir deste sábado (27), o estado entrará na 'bandeira preta', ou seja, serão impostas medidas mais rígidas para tentar conter o avanço da doença. Um dos exemplos é a diminuição dos horários de funcionamento de bares e restaurantes, que podem gerar aglomerações, especialmente na final, que terá a presença de um dos times mais populares de toda a região Sul, o Grêmio.