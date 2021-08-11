Finais do Sub-17 e clássicos seguidos: confira a agenda da base do Vasco para os próximos dias

Com uma semana de muitos compromissos importantes, os Meninos da Colina iniciaram a semana com vitória sobre o Macaé pela Taça Guanabara Sub-20. O resto da semana será recheado de clássicos como o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17, contra o Flamengo, que será disputado em São Januário, nesta quinta, às 15h30. O jogo de volta está marcado para a segunda, às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira.