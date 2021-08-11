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Finais do Sub-17 e clássicos seguidos: confira a agenda da base do Vasco para os próximos dias

Meninos da Colina enfrentam o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-17, nesta quinta, às 15h30, em São Januário. Jogo de volta será na segunda...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 15:22
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Com uma semana de muitos compromissos importantes, os Meninos da Colina iniciaram a semana com vitória sobre o Macaé pela Taça Guanabara Sub-20. O resto da semana será recheado de clássicos como o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17, contra o Flamengo, que será disputado em São Januário, nesta quinta, às 15h30. O jogo de volta está marcado para a segunda, às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Na próxima sexta, o Vasco volta a enfrentar o Flamengo, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, às 15h, na Gávea. No final de semana, as categorias Sub-14 e 13 enfrentam o Canto do Rio pelo Campeonato Metropolitano. No futsal, as categorias Sub-12, Sub-10 e Sub-8 enfrentam a AABB/KESPORTES. Os Sub-13, 11 e 9 encaram o Mello Futebol Clube no domingo.
Confira a agenda da base do Vasco nos próximos dias
Quinta-feira – 12/08Campeonato Brasileiro Sub-17 – FinalVasco x Flamengo15h30 – São Januário
Sexta-feira – 13/08Campeonato Brasileiro Sub-20Flamengo x Vasco15h – Gávea
Sábado – 14/08Campeonato Metropolitano – Sub-14Canto do Rio x Vasco14h – CT Nivaldo Pereira
Campeonato Metropolitano – Sub-13Canto do Rio x Vasco15h40 – CT Nivaldo Pereira
Campeonato Carioca de Futsal – Sub-12Vasco x AABB/KESPORTES11h – São Januário
Campeonato Carioca de Futsal – Sub-10 Vasco x AABB/KESPORTES10h – São Januário
Campeonato Carioca de Futsal – Sub-8 Vasco x AABB/KESPORTES9h – São Januário
Domingo 15/08Campeonato Carioca de Futsal – Sub-13 Mello Tênis Clube x VascoA definir – Mello Tênis Clube
Campeonato Carioca de Futsal – Sub-11Mello Tênis Clube x VascoA definir – Mello Tênis Clube
Campeonato Carioca de Futsal – Sub-9Mello Tênis Clube x VascoA definir – Mello Tênis Clube
Segunda-feira - 16/08Campeonato Brasileiro - Sub-17Flamengo x VascoLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta RedondaHorário: 20h

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