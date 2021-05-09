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Finais do Carioca entre Flamengo e Fluminense serão nos próximos sábados, dias 15 e 22

Partidas serão às 21h15, no Maracanã, e terá ter transmissão da Record, além do pay-per-view dos clubes e do Estadual...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 20:09

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 20:09
Crédito: ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO
As finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense serão realizadas nos próximos dois sábados, dias 15 e 22 de maio. Os clássicos vão ser disputados no Maracanã, às 21h15, em jogos que terão transmissão da Record na TV aberta e no pay-per-view dos clubes, além do tempo real do LANCE!.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
O Fla garantiu a vaga após vencer com tranquilidade o Volta Redonda. No primeiro jogo, fez 3 a 0 no Raulino de Oliveira. No Maracanã, 4 a 1 com grande atuação de Gabigol. Já o Fluminense teve maior dificuldade com a Portuguesa, empatando a ida por 1 a 1, mas vencendo neste domingo por 3 a 1.
A decisão será uma reedição da última temporada, quando o Flamengo acabou ficando com o título, vencendo os dois jogos, por 2 a 1 e 1 a 0.

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