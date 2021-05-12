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Finais do Campeonato Mineiro têm horários e datas definidas pela FMF

Os clássicos entre Atlético-MG e América-MG que decidirão o campeão de 2021 foram confirmados pela federação. A grande decisão será no sábado, 22 de maio...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 21:01

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 21:01
Crédito: O campeão mineiro de 2021 será conhecido no dia 22 de maio, sábado-(Bruno Cantini/Atlético-MG
A Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu as datas e horários da final do Campeonato Mineiro 2021 entre Atlético-MG e América-MG. A primeira partida será no domingo, 16 de maio, às 16h, no Independência, com mando do Coelho. O duelo de volta, que tradicionalmente seria no outro domingo, foi antecipado para o sábado, 22 de maio, às 16h30, no Mineirão, com mando do Atlético. A mudança de horário e dia do segundo jogo se deve pelo compromisso do Atlético-MG pela Libertadores na terça-feira, dia 25 de maio, contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela. O Atlético-MG, que eliminou o Tombense nas semifinais, e fez a melhor campanha na primeira fase, tem vantagem no confronto, podendo empatar os dois jogos, ou vencer um duelo e perder o outro pela mesma diferença de gols, que levará o título pelo segundo ano seguido. Para o Coelho, somente vencendo o Galo duas vezes, ou triunfando uma vez e empatando o segundo jogo, fará com que a equipe de Lisca leve o caneco depois de cinco anos.

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