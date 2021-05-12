Finais do Campeonato Mineiro têm horários e datas definidas pela FMF

A Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu as datas e horários da final do Campeonato Mineiro 2021 entre Atlético-MG e América-MG. A primeira partida será no domingo, 16 de maio, às 16h, no Independência, com mando do Coelho. O duelo de volta, que tradicionalmente seria no outro domingo, foi antecipado para o sábado, 22 de maio, às 16h30, no Mineirão, com mando do Atlético. A mudança de horário e dia do segundo jogo se deve pelo compromisso do Atlético-MG pela Libertadores na terça-feira, dia 25 de maio, contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela. O Atlético-MG, que eliminou o Tombense nas semifinais, e fez a melhor campanha na primeira fase, tem vantagem no confronto, podendo empatar os dois jogos, ou vencer um duelo e perder o outro pela mesma diferença de gols, que levará o título pelo segundo ano seguido. Para o Coelho, somente vencendo o Galo duas vezes, ou triunfando uma vez e empatando o segundo jogo, fará com que a equipe de Lisca leve o caneco depois de cinco anos.