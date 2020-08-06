Finais do Campeonato Mineiro 2020 serão nos dias 26 e 30 de agosto

A Federação Mineira de Futebol(FMF) definiu as datas das finais do Campeonato Mineiro, que será decidido por Atlético-MG e Tombense, que superaram nas semifinais América-MG e Caldense respectivamente. Os dois jogos que definirão o título do Estadual de Minas Gerais serão nos dias 26, quarta-feira, e 30 de agosto, domingo. Segundo informou a FMF, os horários e locais dos jogos ainda serão definidos. As duas partidas serão em Belo Horizonte, pois os clubes do interior não homologaram seus estádios para receber o sistema do o VAR. O primeiro jogo terá mando do Atlético e será no Mineirão. O duelo de volta ainda não tem local definido, pois o Tombense se pronunciou onde vai mandar seu jogo. As opções serão o Gigante da Pampulha ou no Independência. A equipe de Tombos, foi a primeira colocada na primeira fase e poderá jogar por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols para a inédita conquista. Para que a final aconteça nas duas datas indicadas pela FMF, A CBF adiará o duelo entre Atlético-MG e Athletico-PR, pela sexta rodada do Brasileiro, que seria no dia 29 de agosto. No mesmo dia, haveria Tombense x Criciúma, pela 4ª rodada do Grupo B da Série C, que também foi adiado.