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Finais do Campeonato Mineiro 2020 serão nos dias 26 e 30 de agosto

A FMF definiu as datas assim que os finalistas, Atlético-MG e Tombense, foram conhecidos. Os dois duelos serão em Belo Horizonte...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:27

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:27

Crédito: Com a confirmação dos finalistas, a FMF já estabeleceu o fim do Mineiro deste ano-(Bruno Cantini/Atlético-MG
A Federação Mineira de Futebol(FMF) definiu as datas das finais do Campeonato Mineiro, que será decidido por Atlético-MG e Tombense, que superaram nas semifinais América-MG e Caldense respectivamente. Os dois jogos que definirão o título do Estadual de Minas Gerais serão nos dias 26, quarta-feira, e 30 de agosto, domingo. Segundo informou a FMF, os horários e locais dos jogos ainda serão definidos. As duas partidas serão em Belo Horizonte, pois os clubes do interior não homologaram seus estádios para receber o sistema do o VAR. O primeiro jogo terá mando do Atlético e será no Mineirão. O duelo de volta ainda não tem local definido, pois o Tombense se pronunciou onde vai mandar seu jogo. As opções serão o Gigante da Pampulha ou no Independência. A equipe de Tombos, foi a primeira colocada na primeira fase e poderá jogar por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols para a inédita conquista. Para que a final aconteça nas duas datas indicadas pela FMF, A CBF adiará o duelo entre Atlético-MG e Athletico-PR, pela sexta rodada do Brasileiro, que seria no dia 29 de agosto. No mesmo dia, haveria Tombense x Criciúma, pela 4ª rodada do Grupo B da Série C, que também foi adiado.

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