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Futebol

Finais da Taça das Comunidades promete muita emoção no fim de semana

No masculino, vão disputar a taça os times de Praia de Carapebus e Santa Terezinha. Já no feminino, Serra Dourada III e Muquiçaba lutam pelo título no próximo domingo (30).

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 18:11

Publicado em 

27 jun 2019 às 18:11
As partidas pelas semifinais da Taça EDP das Comunidades foram de tirar o fôlego no último domingo (23), no Campo do Palmeiras, em Porto de Santana. Após intensas disputas, foram definidos os finalistas do campeonato. No masculino, vão disputar a taça os times de Praia de Carapebus e Santa Terezinha. Já no feminino, Serra Dourada III e Muquiçaba lutam pelo título no próximo domingo (30). 
Meninas estão fazendo bonito pelos gramados da Grande Vitória na Taça EDP das Comunidades Crédito: William Barbosa
Nas semifinais entre as meninas, Muquiçaba goleou São Francisco por 4 a 0, e Serra Dourada III venceu Barramares por 3 a 1. “Somos muito gratos por mais uma vez estar na final. Ano passado conseguimos a vitória, ganhamos o prêmio além de grande reconhecimento. E esse ano estamos brigando ainda mais, somos um time forte. Elas seguem para a final com certeza muito mais motivadas com essa porta que se abriu para o feminino, é um grande passo para a jornada de cada uma”, afirma Ebenézer Ferreira, técnico do time de Muquiçaba.
No Masculino, Praia de Carapebus superou Paul nos pênaltis após empatar em 0 a 0 no tempo normal. Já Santa Terezinha avançou, também nas penalidades, após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar com a equipe de Porto de Santana. “Para nós é um motivo de muita alegria estar na final, somos o único time da Serra representando agora o município. Carapebus é um balneário pequeno, mas com grandes talentos. É a segunda vez que participamos e esse ano os meninos estão mais focados, agora é trabalhar para ser campeão”, diz Braz de Oliveira Júnior, o técnico do time.
Os times que foram derrotados nas semifinais disputam o terceiro lugar no próximo sábado (29), no Campo de Santa Cruz, em Porto de Santana. A grande final acontece no domingo (30), no Campo de Serra Dourada III.
Diretor geral da Central das Comunidades, Marcelo Siqueira acredita que a final será o desfecho de uma competição que visa a participação e o envolvimento das comunidades. “Agora é a cereja do bolo, seguimos para a final e esperamos uma entrega bacana das equipes, será um grande encontro. Nosso objetivo é fazer com que esses jovens se reconheçam não só como jogadores, mas também como cidadãos de suas comunidades. E a Taça traz essa oportunidade para eles, que têm o futebol como uma porta de desenvolvimento esportivo e social”, afirmou.
O evento surgiu da parceria entre a Central das Comunidades (CDC), a EDP e a Rede Gazeta.

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