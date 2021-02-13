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Fim melancólico: Kalou sequer fica no banco do Botafogo contra o Goiás

Em negociação para rescindir contrato com o Alvinegro, marfinense fica fora da relação para a partida deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 09:00

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A passagem de Salomon Kalou pelo Botafogo deve ser finalizada pela porta de trás. Em negociação para rescindir o contrato antes do término original do vínculo - dezembro de 2021 -, o marfinense sequer ficará no banco de reservas do Alvinegro na partida diante do Goiás, neste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Hailé Pinheiro, como informou primeiramente o portal "Fogo na Rede".
A tendência é que o marfinense não entre mais em campo pelo Botafogo. O clube está em conversas com Marcos Leite, agente que intermediou a vinda do camisa 8 para o Rio de Janeiro, em relação ao término do contrato.
O marfinense não viajou para Goiânia e, consequentemente, fica fora das opções disponíveis do treinador interino Lúcio Flávio diante do Esmeraldino. Já rebaixado, o Botafogo quer dar espaço para os jovens criados nas categorias de base terem tempo de jogo.
Durcesio Mello, novo presidente do Botafogo, avalia, internamente, como essencial a possível saída de Kalou. Com o maior salário do elenco, o marfinense está fora da realidade financeira do Alvinegro, que disputará a Série B, para o restante de 2021.
Caso se confirme a rescisão e o fim da passagem, o camisa 8 se despede do clube de General Severiano com apenas um gol marcado em 27 partidas disputadas, não fazendo jus à euforia por parte dos torcedores na época da contratação.

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