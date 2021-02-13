Fim melancólico: Kalou sequer fica no banco do Botafogo contra o Goiás

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A passagem de Salomon Kalou pelo Botafogo deve ser finalizada pela porta de trás. Em negociação para rescindir o contrato antes do término original do vínculo - dezembro de 2021 -, o marfinense sequer ficará no banco de reservas do Alvinegro na partida diante do Goiás, neste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Hailé Pinheiro, como informou primeiramente o portal "Fogo na Rede".

A tendência é que o marfinense não entre mais em campo pelo Botafogo. O clube está em conversas com Marcos Leite, agente que intermediou a vinda do camisa 8 para o Rio de Janeiro, em relação ao término do contrato.

O marfinense não viajou para Goiânia e, consequentemente, fica fora das opções disponíveis do treinador interino Lúcio Flávio diante do Esmeraldino. Já rebaixado, o Botafogo quer dar espaço para os jovens criados nas categorias de base terem tempo de jogo.

Durcesio Mello, novo presidente do Botafogo, avalia, internamente, como essencial a possível saída de Kalou. Com o maior salário do elenco, o marfinense está fora da realidade financeira do Alvinegro, que disputará a Série B, para o restante de 2021.