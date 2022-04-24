Fim do 'apagão'! Corinthians confirma coletivas com Vítor Pereira e Duílio Monteiro Alves

O Corinthians está sem postar conteúdos nas suas redes e canais oficiais, além de ter cortado a comunicação com a imprensa desde às 10h da manhã da última sexta-feira (22), em campanha para combater a violência no futebol e as fake news. O 'apagão' está programado para acabar às 10h desta segunda-feira, e o clube já tomou as primeiras medidas para comentar sobre as 72 horas sem informações ao torcedor.
Às 13h, no CT Joaquim Grava, o técnico Vítor Pereira irá conceder entrevista coletiva com a presença da imprensa. Na sequência, o presidente Duílio Monteiro Alves vai falar com os jornalistas.
Desde que o 'silêncio' nas comunicações foi adotado, o clube não divulgou nenhuma informação oficial sobre os treinos que antecedeu o Dérbi, muito menos sobre a reapresentação do elenco neste domingo.
Antes do duelo contra o Palmeiras, o alvinegro paulista não divulgou a lista de relacionados, e só passou a escalação titular e os reservas uma hora antes da partida, como obriga a CBF em suas competições.
Após a derrota por 3 a 0 para o rival, Vítor Pereira não concedeu entrevista coletiva e nenhum jogador atendeu a imprensa na zona mista da Arena Barueri.
O Corinthians volta a campo às 21h30 da terça-feira (26), em duelo decisivo na Neo Química Arena contra o Boca Juniors, válido pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores.