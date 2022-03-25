Fim de novela! Luís Castro é anunciado como novo técnico do Botafogo

O Botafogo, enfim, tem oficialmente seu novo treinador. Luís Castro foi anunciado nesta sexta-feira (25) como comandante do projeto da equipe na "Era John Textor". Seu vínculo com o clube será de dois anos. O técnico desembarca no Rio de Janeiro neste domingo (27). John Textor não escondeu sua confiança no trabalho do português.

- Luís Castro é o homem certo para o Botafogo. Altamente reconhecido por sua liderança e pelo desenvolvimento da Academia de Futebol do Porto, ganhou de alguns dos melhores times do mundo e, recentemente, venceu a Emir Cup com o Al-Duhail, Mister Castro sabe como construir times campeões. Ele é treinador, professor e um verdadeiro gentleman. Mas agora, como vocês sabem, ele foi escolhido pelo clube mais tradicional - disse.

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Ao lado de Castro, desembarcam no clube os auxiliares Vitor Severino e João Brandão, o preparador de goleiros Daniel Correa Roberto Oliveira, o preparador físico Betinho e o analista de desempenho Nuno Baptista.

O Botafogo teve de esperar algumas semanas para contar com o treinador. Inicialmente, o Al-Duhail não aceitava liberar Luís Castro. Contudo, aos poucos as arestas foram aparadas. Textor teve de esperar a participação do clube na Copa do Emir para que o português pudesse fazer as malas e vir para o Rio de Janeiro.